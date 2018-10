Final Fantasy VII remake | Nobuo Uematsu potrebbe aver svelato per sbaglio la data di

DISSIDIA Final Fantasy NT : Kam’lanut si aggiunge al roster : Square Enix ha annunciato che Kam’lanaut, il quarto personaggio scaricabile del season pass di DISSIDIA FINAL FANTASY NT, è ora disponibile per i giocatori di tutto il mondo. Nuovo personaggio per DISSIDIA FINAL FANTASY NT Kam’lanaut, apparso per la prima volta in FINAL FANTASY XI, era considerato un eroe dal popolo di Jeuno, nonostante le sue ambizioni fossero molto più grandi ed oscure. In DISSIDIA FINAL ...

Il compositore di Final Fantasy costretto a una lunga pausa per problemi di salute : Come riporta Gamespot, il compositore di Final Fantasy, Nobuo Uematsu, si sta allontanando dal settore per un periodo di tempo in modo che possa concentrarsi sul miglioramento della sua salute fisica e mentale. In un post sul blog, Uematsu ha detto che si sta prendendo un "prolungato congedo" per riprendersi da quello che è stato un programma di produzione frenetico dopo la formazione del suo studio Dog Ear Records."Dall'istituzione di Dog Ear ...

Final Fantasy XIV Online : arriva un nuovo entusiasmante capitolo con la patch 4.4 : Prelude in Violet : Guerrieri della Luce, il mondo è pieno di nuove e pericolosissime sfide grazie alla patch 4.4: Prelude in Violet, pubblicata oggi. Il nuovo aggiornamento dell'acclamato MMO Final Fantasy XIV Online dà il via alla nuova avventura dei Guerrieri della Luce, subito dopo aver liberato le regioni controllate da Garlean. Cosa avrà in serbo il futuro per i Guerrieri delle Luce oltre allo sconfinato Garlean Empire e la Eorzean Alliance?Questo ...

NINTENDO DIRECT - TUTTE LE NOVITÀ/ Annunciati i nuovi capitoli di Animal Crossing e Final Fantasy : TUTTE le NOVITÀ dello scorso NINTENDO DIRECT, tenutosi oggi senza essere annunciato. Nonostante lo scarso preavviso, la preview ha suscitato un gran clamore.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:23:00 GMT)

Final Fantasy XV POCKET EDITION disponibile da oggi su Switch : FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD, l’esperienza rivisitata di FINAL FANTASY XV con uno stile grafico adorabile e comandi intuitivi, è ora disponibile per Nintendo Switch. FINAL FANTASY XV POCKET EDITION arriva oggi su Switch Pubblicato originariamente su dispositivi iOS, Android e Windows 10, questa nuova versione dell’amato FINAL FANTASY XV, acclamato dalla critica, che ha superato gli 8,1 milioni di copie fisiche e ...

Final Fantasy : Non solo Switch - diversi capitoli approderanno anche su Xbox One : Esplorando l'immenso mondo di Ivalice in Final Fantasy XII THE ZODIAC AGE o divertendosi con le scene più iconiche di Final Fantasy VII, IX e X / X-2 HD Remaster , tutti i fan saranno presto in grado ...

Square Enix annuncia l'arrivo di alcuni titoli della leggendaria serie di Final Fantasy su Switch - Xbox One - PS4 e PC : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che molti titoli della leggendaria serie Final Fantasy arriveranno su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e PC. Esplorando l'immenso mondo di Ivalice in Final Fantasy XII The Zodiac Age o divertendosi con le scene più iconiche di Final Fantasy VII, IX e X / X-2 HD Remaster, tutti i fan saranno presto in grado di giocare questi celebri titoli di Final Fantasy ovunque e in ogni momento.Il divertimento ...

La saga di Final Fantasy arriva su Xbox One - PS4 - Switch e Steam : Square Enix ha annunciato che molti titoli della leggendaria serie Final Fantasy arriveranno su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e Steam. Final Fantasy approda su tutte le piattaforme con molti titoli della serie Esplorando l’immenso mondo di Ivalice in Final Fantasy XII THE ZODIAC AGE o divertendosi con le scene più iconiche di Final Fantasy VII, IX e X / X-2 HD Remaster, tutti i fan saranno presto in grado di giocare ...

Final Fantasy VII IX - X - X-2 e XII usciranno su Nintendo Switch e Xbox One : Sono passati decenni da quando Square ha "abbandonato" Nintendo per passare a Sony. Fu proprio quel capitolo VII il frutto della discordia, che l'allora sviluppatore Squaresoft portò sulla prima PlayStation di Sony. Ora Square Enix ha sganciato la bomba durante il Nintendo Direct di questa notte: Final Fantasy VII, IX, X, X-2 e XII arriveranno su Nintendo Switch nel 2019. Non contenta, ha detto che usciranno anche su Xbox One. Il XII sarà la ...

Final Fantasy Crystal Chronicles : annunciata la remastered per PS4 e Switch : A 15 anni dalla sua uscita su Nintendo Game Cube, l'action RPG Final Fantasy Crystal Chronicles riceverà una remastered per PS4 e Nintendo Switch, come abbiamo potuto apprendere da Square Enix durante la trasmissione PlayStation LineUp Tour che si è tenuta nell'ambito del Tokyo Game Show 2018.Come riporta Kotaku, la remastered è prevista per il 2019 sulle due console in una release che però coinvolgerà il solo Giappone, almeno in un primo ...

Final Fantasy XV Pocket Edition HD è disponibile per PS4 e Xbox One : Final Fantasy XV Pocket Edition HD, l'esperienza rivisitata di Final Fantasy XV con uno stile grafico adorabile e comandi intuitivi, è ora disponibile per Xbox One e PlayStation 4 e sarà presto disponibile per Nintendo Switch.Pubblicato originariamente su dispositivi iOS, Android e Windows 10, questa nuova versione dell'amato e acclamato Final Fantasy XV, che ha superato gli 8,1 milioni di copie fisiche e digitali vendute in tutto il mondo ad ...

Final Fantasy XV POCKET EDITION arriva su Xbox One e PS4 : FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD, l’esperienza rivisitata di FINAL FANTASY XV con uno stile grafico adorabile e comandi intuitivi, è ora disponibile per Xbox One e PlayStation 4 e sarà presto disponibile per Nintendo Switch. FINAL FANTASY XV arriva oggi su Xbox One e PS4 Pubblicato originariamente su dispositivi iOS, Android e Windows 10, questa nuova versione dell’amato e acclamato FINAL FANTASY XV, che ha superato ...

Final Fantasy XV ha superato le 8 - 1 milioni di copie vendute : Anche se la nuova deriva decisamente più action rispetto al passato non ha convinto tutti i palati, Final Fantasy XV può festeggiare un traguardo davvero importante.L'impatto sul mercato è stato immediatamente molto solido con 5 milioni di copie distribuite nel solo day one ma ora Square Enix può festeggiare un risultato ancora più concreto e importante: come riportato da GearNuke, il titolo ha raggiunto e superato le 8,1 milioni di unità ...

Final Fantasy 14 : gli utenti registrati sono oltre 14 milioni : Final Fantasy 14 ha raggiunto la ragguardevole cifra di 14 milioni di account registrati, riporta VG247.La notizia viene comunicata da Square Enix, la quale ha inoltre aggiunto che nell'ultimo anno il titolo ha macinato ben quattro milioni di nuovi account arrivando a questa incredibile cifra: 14 milioni in totale.Naoki Yoshida, producer e director del gioco ha celebrato questo importante traguardo:Read more…