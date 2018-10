Figc | Miccichè | Gravina individui priorità

Presidente Figc - Micciché : 'Potremmo supportare Gravina - c'è compatibilità tra i nostri programmi' : E' una figura che ha il rispetto di tutti, grande qualità, appartenente ad una famiglia storicamente appassionata di sport: è il candidato ideale per tutto, non solo per la presidenza della Figc. ...

Moratti presidente della Figc? Agnelli e Micciché favorevoli alla candidatura : Che ci sia stato o meno questo pranzo del mistero, smentito da tutti i presunti partecipanti, il nome di Massimo Moratti per la presidenza della Federcalcio in quota della Lega di A è reale. Ne ...

Figc - annullato il pranzo Agnelli-Moratti-Micciché : Voci di una candidatura di Moratti al vertice della Figc "spinta" da Andrea Agnelli e di un vertice a tre. Ma è arrivato lo stop. Momentaneo o definitivo?

Miccichè : «Elezioni Figc? Spero in un candidato unico» : Il presidente della Lega Serie A si augura che si riesca ad arrivare ad un candidato unico e reclama un ruolo primario per il massimo campionato. L'articolo Miccichè: «Elezioni Figc? Spero in un candidato unico» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc - la Lega di A ha incontrato le componenti federali. Miccichè : 'C'è coesione - vogliamo un candidato unico' : Unità di intenti sulle riforme 'non più rinviabili', ma senza riferimenti ufficiali ad eventuali accordi sul candidato alla presidenza della Federcalcio. È questo, secondo la Lega di serie A, l'esito ...

Figc - Miccichè avverte : 'La Lega di A non può avere un ruolo passivo' : 'La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo perché svolge ruolo di traino naturale verso il mondo del calcio': così il presidente della Lega, Gaetano Miccichè, circa la scelta dei candidati per la ...

