Figc | Malagò | ' Stop litigi | ora si pensi al bene del mondo del calcio'

Figc : Malagò 'record commissariamenti' : Ma non può essere casuale che delle 44 federazioni e 19 discipline sportive associate del mondo Coni, in assoluto la federazione che in 120 anni ha avuto più commissari è stata proprio la federcalcio:...

Figc : Malagò 'stop litigi' : La prima cosa che chiedo al mondo del calcio? Di essere meno litigioso possibile e di concentrarsi sulle cose da fare che mi sembra a grandi linee e a parole trovano tutti d'accordo". Così il ...

Figc - l’auspicio di Malagò : meno litigi e più concretezza : Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato all’arrivo a Fiumicino per assistere all’Assemblea elettiva della FIGC “Cosa mi aspetto dal mondo del calcio? Di essere meno litigioso possibile e concentrarsi sulle cose che tutti condividono a parole e a grandi linee“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al suo arrivo all’Hilton di Fiumicino dove sta per cominciare l’assemblea elettiva della ...

Malagò : 'Olimpiadi 2026? Facciamo squadra o sarà flop. Per il presidente Figc serve il massimo consenso' : Sul sistema di voto: "La FIGC oggi ha un sistema elettivo unico al mondo, vota per blocchi, quando si viene eletti è umano e forse anche legittimo, rispettare il blocco che ti ha votato. Come si puo' ...

Figc - Malagò : “prossimo presidente abbia ampio consenso” : “Auguro assolutamente che il prossimo presidente della Figc abbia, se non l’unanimità che è a dir poco un eufemismo, un grandissimo consenso, il più possibile trasversale fra le componenti, perché i problemi del calcio sono sotto gli occhi di tutti e altrimenti si rischia di non riuscire a portare avanti i programmi auspicati dalle stesse componenti”. E’ quanto osservato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, ...

Elezioni Figc - Malagò : 'Sarà l'ultima volta con il voto degli arbitri' : 'A meno che il nuovo presidente federale, con il 75% dei voti imponga un'assemblea straordinaria per tornare indietro', ha aggiunto il capo dello sport italiano intervenendo al Consiglio nazionale ...

Figc : Malagò - basta con i personalismi : Parlando a margine della Giunta del Coni, secondo il capo dello sport italiano "la Figc oggi ha un sistema elettivo unico al mondo, vota per blocchi , le componenti, e quando si viene eletti è umano ...

Figc : Malagò - basta con i personalismi : Parlando a margine della Giunta del Coni, secondo il capo dello sport italiano "la Figc oggi ha un sistema elettivo unico al mondo, vota per blocchi, le componenti, e quando si viene eletti è umano e ...

Figc - Malagò : “basta con i personalismi” : “Non so se si riuscirà a trovare una sintesi su una candidatura il più possibile unitaria, ma me lo auguro. Sarebbe una cosa di buonsenso. Un presidente deve essere un presidente di tutti. Chi segue un discorso esclusivamente di tutela della categoria che lo ha votato, vince la partita ma è impossibile che poi vinca anche la battaglia”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alle prossime elezioni della Figc ...

Figc - Malagò : “prossimo presidente abbia ampio consenso” : “Auguro assolutamente che il prossimo presidente della Figc abbia, se non l’unanimità che è a dir poco un eufemismo, un grandissimo consenso, il più possibile trasversale fra le componenti, perché i problemi del calcio sono sotto gli occhi di tutti e altrimenti si rischia di non riuscire a portare avanti i programmi auspicati dalle stesse componenti”. E’ quanto osservato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, ...

Figc - Malagò “prossimo presidente abbia ampio consenso” : “Auguro assolutamente che il prossimo presidente della Figc abbia, se non l’unanimità che è a dir poco un eufemismo, un grandissimo consenso, il più possibile trasversale fra le componenti, perché i problemi del calcio sono sotto gli occhi di tutti e altrimenti si rischia di non riuscire a portare avanti i programmi auspicati dalle stesse componenti”. E’ quanto osservato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, ...

Figc - Malagò : 'Presidente con ampio consenso o tutto difficile' : 'Auguro assolutamente che il prossimo presidente della Figc abbia, se non l'unanimità che è a dir poco un eufemismo, un grandissimo consenso, il più possibile trasversale fra le componenti, perché i ...

Malagò : Presidente Figc ampio consenso : ANSA, - MONZA, 2 SET - "Auguro assolutamente che il prossimo Presidente della Figc abbia, se non l'unanimità che è a dir poco un eufemismo, un grandissimo consenso, il più possibile trasversale fra le ...

Malagò : Presidente Figc ampio consenso : ANSA, - MONZA, 2 SET - "Auguro assolutamente che il prossimo Presidente della Figc abbia, se non l'unanimità che è a dir poco un eufemismo, un grandissimo consenso, il più possibile trasversale fra le ...