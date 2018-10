Figc | Gravina nuovo presidente | eletto con il 97 | 20% dei voti

Figc - Miccichè vota Gravina : «I nostri programmi convergono» : «In questo momento è fondamentale l?unitarietà, che dovrà essere l?obiettivo per il prossimo biennio». Così Gaetano Miccichè , presidente...

Assemblea Figc - Gravina : 'Oggi occasione storica di rilancio' : Roma, 22 ott., askanews, - Riforme di sistema. Le promette nel suo discorso programmatico Gabriele Gravina , candidato unico alla presidenza della federcalcio nel corso dell'assembla in svolgimento a ...

Assemblea elettiva Figc - Ferrero mai banale : “chi è Gravina? Spero comunque che faccia le giuste riforme” : Il presidente della Sampdoria ha parlato all’arrivo all’Hotel Hilton per l’elezione del presidente della FIGC , esprimendo le proprie considerazioni “La prima riforma che deve fare Gravina una volta eletto è che la Lega di A sia al di sopra di tutte le altre componenti“. Lo dice il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero , commentando l’imminente elezione di Gabriele Gravina alla presidenza della ...

Oggi Gabriele Gravina dovrebbe diventare presidente della Figc : L'ex presidente della Lega Pro è l'unico candidato, con l'appOggio decisivo della sua vecchia lega, dei dilettanti e degli allenatori The post Oggi Gabriele Gravina dovrebbe diventare presidente della FIGC appeared first on Il Post.