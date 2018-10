Figc | Gravina nuovo presidente Eletto con il 97% dei voti

Gravina eletto presidente della Figc : E x numero uno della Lega Pro, Gravina nasce come imprenditore, passando poi allo sport. Per dodici anni, dal 1984 al 1996, è stato presidente del Castel di Sangro, squadra del piccolo comune in ...

Gravina eletto presidente della Figc : 14.45 Gabriele Gravina è il nuovo presidente della Federcalcio. L'ex numero uno della Lega Pro,che in nottata aveva ricevuto anche l'appoggio dell'Assocalciatori,è stato eletto alla prima votazione con 472,15 preferenze pari al 97,2% (le schede bianche sono state 13,62%, pari 2,8% dei voti). Termina così dopo 9 mesi il commissariamento Fabbricini. "Ringrazio tutti per la fiducia ed il sostegno che mi avete voluto dare. Sono uno di voi che con ...

Figc - Gabriele Gravina nuovo presidente : eletto con il 97% dei voti. Proverà a riformare il calcio con le larghe intese : Il calcio italiano riparte da Gabriele Gravina: l’ormai ex n.1 uno della Lega Pro è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto praticamente all’unanimità. Finisce la reggenza di Roberto Fabbricini e inizia una nuova era. Nessuna rivoluzione, però, anzi: l’obiettivo dei prossimi due anni (il mandato durerà fino alla fine del quadriennio olimpico, al 2020) sarà normalizzare la federazione, mettendo un po’ di ordine fra giustizia sportiva, ...

Figc - Gravina è il nuovo presidente : “ecco il nostro programma” : Gabriele Gravina, candidato alla presidenza della Figc è stato eletto alla prima votazione dall’assemblea della Federcalcio riunita a Roma, col 97,20% dei voti. Dopo 9 mesi di commissariamento la Figc ha un presidente eletto. “Il calcio che vorrei è quello dei giovani, ma anche quello femminile. Vorrei anche un calcio sostenibile, delle famiglie, capace di fare impresa e un calcio con impianti moderni e funzionanti”. Le parole ...

Chi è Gabriele Gravina - il nuovo presidente della Figc : Continua a operare nel mondo del calcio sempre come dirigente prima all'Uefa e poi negli anni Duemila come capodelegazione della Nazionale Under 21 per tre campionati europei e due olimpiadi. Dal ...

