Figc | Gravina facciamo squadra

Figc : Grimaldi - con Gravina sarà aperta : ANSA, - FIUMICINO, ROMA,, 22 OTT - "Serve un percorso condiviso, perchè nessuno si salva da solo. Sono convinto che la nuova federazione, con Gabriele Gravina, sarà nei confronti di tutti credibile, ...

Figc : Miccichè - Gravina individui priorità : ANSA, - FIUMICINO, 22 OTT - "Al 90-95% i programmi di Gravina sono assolutamente convergenti con i nostri, a lui chiedo priorità e tempi di realizzazione di quanto abbiamo discusso. È fondamentale ...

Figc - Tommasi : 'Voteremo Gravina'. Nicchi : 'Sarà eletto al primo turno con il 90% dei voti' : 'Voteremo Gravina'. Lo ha annunciato il presidente dell'Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, sciogliendo le riserve sull'appoggio della sua componente al candidato unico alla presidenza ...

Assemblea elettiva Figc - Ferrero mai banale : “chi è Gravina? Spero comunque che faccia le giuste riforme” : Il presidente della Sampdoria ha parlato all’arrivo all’Hotel Hilton per l’elezione del presidente della FIGC, esprimendo le proprie considerazioni “La prima riforma che deve fare Gravina una volta eletto è che la Lega di A sia al di sopra di tutte le altre componenti“. Lo dice il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, commentando l’imminente elezione di Gabriele Gravina alla presidenza della ...

Figc - il giorno di Gravina : a Roma parte l’era post-commissariamento : Dopo 266 giorni di commissariamento è pronta a partire la nuova era della Federcalcio targata Gabriele Gravina. L'articolo Figc, il giorno di Gravina: a Roma parte l’era post-commissariamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Oggi Gabriele Gravina dovrebbe diventare presidente della Figc : L'ex presidente della Lega Pro è l'unico candidato, con l'appOggio decisivo della sua vecchia lega, dei dilettanti e degli allenatori The post Oggi Gabriele Gravina dovrebbe diventare presidente della FIGC appeared first on Il Post.

Fabbricini : "Gravina-Figc? Spero alla prima votazione" : Chi è gravina - Nato a Castellaneta, Taranto,, nel 1953, Gabriele Gravina si inizia a far conoscere nel mondo del calcio all'inizio degli anni '80, quando diventa presidente di quel Castel di Sangro ...

Assemblea elettiva Figc : Gravina verso la presidenza : Gravina sarà il nuovo presidente della FIGC, il commissario straordinario Roberto Fabbricini è pronto a lasciarli il posto “L’unico dubbio sull’Assemblea elettiva FIGC credo possa essere in quale votazione riesca ad essere eletto Gravina, se alla prima, che richiede il 75% dei voti, o la seconda che prevede il 66%. Io credo sarebbe un buon segnale votarlo alla prima per ridare corposità alla compattezza che si è creata ...

Elezioni presidente Figc - è il giorno di Gabriele Gravina : "Sono stati giorni complessi - aggiunge Fabbricini ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - nove mesi praticamente una gravidanza. Forse l'estate è stato il momento più difficile con la decisione ...

Figc - Gravina chiarisce : ''La Juve non ha 36 scudetti'' : Anche Gabriele Gravina, candidato in pectore alla presidenza Figc, entra nell'eterna questione del numero degli scudetti della Juventus, chiarendo alcune sue dichiarazioni precedenti, che avevano suscitato molte perplessità.In attesa delle elezioni federali di lunedì 22 ottobre, che salvo franchi tiratori sanciranno la vittoria di Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza della Federcalcio. Il futuro presidente della Figc corregge il ...

Figc - Gravina : “Juve - 36 scudetti? No - sono 34 e va accettato” : Gravina- Il presidente della Figc, sulle pagine di “Libero“, ha sottolineato il suo punto di vista sul noto capitolo “scudetti Juve”. Quanti sono realmente gli scudetti bianconeri? E’ chiaro che in casa Juve il conteggio assume connotati e chiari e definiti: 36 scudetti senza margine di dialogo o dibattito. 36 scudetti nati e coltivati sul […] L'articolo Figc, Gravina: “Juve, 36 scudetti? No, sono 34 e ...

Figc - Gravina fa retromarcia : “la Juve deve accettarlo - ha vinto 34 scudetti!” : FIGC, Gabriele Gravina sarà il futuro presidente e ci ha tenuto a chiarire la questione scudetti relativa alla Juventus: i dettagli Il futuro presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato criticato nei giorni scorsi per non aver preso una netta posizione in merito alla questione Juve-scudetti. Adesso, parlando a Libero, Gravina ha chiarito il tutto, punzecchiando la Juventus: “Ho fatto una distinzione tra quello che pensa un ...

Figc - Lotti : “Gravina faccia le riforme dovute” : Se Gabriele Gravina sarà eletto presidente della Figc, “e vedremo la percentuale” con cui lo sarà, dovrà “utilizzare questo periodo di tempo per fare le riforme”. Lo ha detto Luca Lotti, deputato Pd ed ex ministro dello Sport, a margine dei lavori della Leopolda di Firenze. Secondo Lotti il lavoro del futuro presidente dovrà incentrarsi e ripartire “dalla base, da come si insegna il calcio nelle scuole calcio, ...

Figc : Lotti - Gravina faccia riforme : Lo ha detto Luca Lotti, deputato Pd ed ex ministro dello Sport, a margine dei lavori della Leopolda di Firenze. Secondo Lotti il lavoro del futuro presidente dovrà incentrarsi e ripartire "dalla base,...