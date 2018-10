Figc | Gravina eletto presidente

Gravina nuovo presidente della Figc : Gabriele Gravina è il nuovo presidente della Figc e resterà in carica per i prossimi due anni. L'ex numero 1 della Lega Pro, candidato unico alla massima poltrona della Federcalcio, è stato eletto già ...

Gravina eletto presidente della Figc : 14.45 Gabriele Gravina è il nuovo presidente della Federcalcio. L'ex numero uno della Lega Pro,che in nottata aveva ricevuto anche l'appoggio dell'Assocalciatori,è stato eletto alla prima votazione con 472,15 preferenze pari al 97,2% (le schede bianche sono state 13,62%, pari 2,8% dei voti). Termina così dopo 9 mesi il commissariamento Fabbricini. "Ringrazio tutti per la fiducia ed il sostegno che mi avete voluto dare. Sono uno di voi che con ...

Chi è Gabriele Gravina - il nuovo presidente della Figc : Continua a operare nel mondo del calcio sempre come dirigente prima all'Uefa e poi negli anni Duemila come capodelegazione della Nazionale Under 21 per tre campionati europei e due olimpiadi. Dal ...