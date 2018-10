Figc | al via votazione primo turno

Calcio - rinviato il verdetto sulla Serie B. Si decide entro martedì. Il calcio femminile torna sotto la Figc : Serie B a 19 o a 22 squadre? La decisione slitta ancora una volta, Franco Frattini ha comunicato che il verdetto arriverà entro martedì: “Io per primo non avevo un’idea che avevo maturato prima: abbiamo ascoltato, rifletteremo. Credo che tra lunedì sera, massimo martedì mattina decideremo in via definitiva”. Questa la decisione del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport al termine delle udienze sui ricorsi delle società che ...

Serie A - via libera dalla Figc allo sponsor di manica per i club : Lo sponsor di manica diventerà realtà anche in Serie A. I club di Serie A hanno infatti ricevuto l'approvazione da parte della Figc. L'articolo Serie A, via libera dalla Figc allo sponsor di manica per i club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Via libera Figc a Serie B a 19 squadre : ANSA, - MILANO, 13 AGO - È arrivato il via libera ufficiale della Figc per la Serie B a 19 squadre, che mantiene inalterato il numero di promozioni, 3, e retrocessioni, 4,. La Federazione, con un ...