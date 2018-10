Fedez | l’ultima spesa folle follissima indigna il web “Ma come | proprio tu?” E sui

caffeinamagazine

(Di lunedì 22 ottobre 2018) C’è chi a 29 anni non può permettersi una Panda usata (rispetto per questo grande mezzo, ndr) e c’è chi alla stessa età può permettersi una Lamborghini nuova e fiammante. No, non vogliamo ammorbarvi con i soliti concetti sul capitalismo e sulla disparità economica (anche se questi fatti ci fanno più pensare che altri, ndr) perché in fondo chi può permettersi un’auto così lavora tanto e senza dubbio è un artista in gamba. Parliamo diche ha compiuto da pochi giorni 29 anni e si è concesso un regalo che non poteva passare inosservato. Con i followers su Instagram ha condiviso il momento in cui è andato ad acquistare e ritirare una Lamborghini nuova di zecca. Nelle stories, anche la reazione della moglie Chiara Ferragni: “È bellissima”. Si tratta di una Huracan Spyder dal valore di oltre 200.000 euro che con gli optional può arrivare persino a 800mila (per gli esperti non meno di ...