Federico Pellegrino scalda i motori e fissa gli obiettivi

Sci e nuoto si incontrano a Livigno : da Federica Pellegrini a Federico Pellegrino - quanti atleti nel “Piccolo Tibet” : Nel “Piccolo Tibet” Hall of Fame dei campioni di nuoto e sci di fondo. A Livigno anche i fondisti Northug e Noeckler, e i nuotatori Paltrinieri, Detti, Dotto, Quadarella e Panziera. 30 novembre e 2 dicembre Visma Ski Classics a Livigno , 1° dicembre “Sgambeda”. Miglior risultato azzurro di sempre all’Ironman Hawaii da parte di Giulio Molinari del Team Livigno Federico Pellegrino e Federica Pellegrini hanno ora in comune qualcos’altro oltre ...

Sci nordico : Federico Pellegrino ospite al Jardin de L'Ange di Courmayeur : Dalle 18, alla Maserati Mountain Lounge - Jardin de L'Ange, in via Roma a Courmayeur,Federico Pellegrino affronterà il tema "La passione per lo sport come regola di vita". Sci alpino Allenamento ...