Federcalcio | Gravina nuovo presidente | eletto col 97 | 20% dei voti

Federcalcio - Gravina preannuncia la rivoluzione del sistema calcio : l’AIC non lo appoggia [DETTAGLI] : Il futuro presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha raccontato al Corriere della Sera della sua volontà di rivoluzionare il sistema calcio in vista dell’elezione del 22 ottobre: “C’è un piano strategico per arrivare in tempi rapidi a una nuova concezione del calcio. Un calcio più equo e sostenibile, il calcio della collettività e non dei singoli interessi, si parte dalla base, dai giovani, ma anche da una ...