Gruppo Fca - Accordo per cedere la Magneti Marelli per 6 - 2 miliardi : Il Gruppo FCA ha siglato un Accordo definitivo per cedere la Magneti Marelli alla Calsonic Kansei, azienda giapponese di componentistica di proprietà del fondo statunitense di private equity KKR. La cessione, dal controvalore di 6,2 miliardi di euro, pone fine a diversi mesi di trattative sempre sul punto di saltare a causa soprattutto delle divergenze sulla valutazione dell'azienda di Corbetta (Milano).Nasce un colosso della ...

