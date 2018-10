FCA cede Magneti Marelli a CK Holdings per 6 | 2 mld di euro

FCA cede Magneti Marelli alla giapponese Ck Holdings per 6 - 2 miliardi : Le attività congiunte di Calsonic Kansei e Magneti Marelli rappresenteranno il settimo gruppo indipendente più grande al mondo per fatturato nella componentistica per autoveicoli. Il controvalore ...

Gruppo FCA - Accordo per cedere la Magneti Marelli per 6 - 2 miliardi : Il Gruppo FCA ha siglato un Accordo definitivo per cedere la Magneti Marelli alla Calsonic Kansei, azienda giapponese di componentistica di proprietà del fondo statunitense di private equity KKR. La cessione, dal controvalore di 6,2 miliardi di euro, pone fine a diversi mesi di trattative sempre sul punto di saltare a causa soprattutto delle divergenze sulla valutazione dell'azienda di Corbetta (Milano).Nasce un colosso della ...

A settembre negli Stati Uniti FCA ha venduto più auto di Ford : non succedeva da 11 anni : Nel mese di settembre FCA, Fiat Chrysler automobiles, è andata meglio di Ford negli StatiUniti: è la prima volta che succede dal gennaio 2007. Le immatricolazioni di veicoli FCA sono state 199.819, il 15 per cento in più rispetto allo stesso The post A settembre negli Stati Uniti FCA ha venduto più auto di Ford: non succedeva da 11 anni appeared first on Il Post.

Andamento piatto per il settore automotive dell'Italia - -0 - 05% - . FCA procede tonica : Incolore il comparto italiano auto e ricambi , a fronte di un ribasso dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha iniziato gli scambi a quota 202.438,73, con una ...