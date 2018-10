Fazio ospita l' indagato Lucano | lezioncina di buonismo in tv

Fabio Fazio ospita Mimmo Lucano a 'Che tempo che fa' : ROMA - Fabio Fazio invita in trasmissione Mimmo Lucano , il sindaco di Riace, 'esiliato' per decisione del tribunale del Riesame dopo la revoca degli arresti domiciliari. L'intervista sarà in diretta, ...

Rai - 6.500 euro per ogni ospitata di Cottarelli da Fazio. Tre deroghe per andare su reti concorrenti : Il contratto della Rai con l’università Cattolica per le ospitate di Carlo Cottarelli a Che tempo che fa prevede un compenso di 6.500 euro per ogni puntata. Soldi che vanno all’Osservatorio sui conti pubblici dell’ateneo, che l’ex commissario alla spending review dirige dopo averlo fondato nel 2017. A darne notizia riferendo la risposta della tv pubblica a un’interrogazione del senatore Maurizio Gasparri sono La ...