"Fate di più per i giovani". Una petizione : Il dibattito sulle pensioni entra raramente nel merito dei provvedimenti. Si fa passare il messaggio che sui prepensionamenti siano tutti d’accordo e l’unico elemento di dibattito sia come finanziarli. Non è così. Dal pensionamento anticipato di centinaia di migliaia di lavoratori ci perderanno le g

Ballarin - Piunti ai privati : 'Fatevi avanti'. Sul bilancio : 'Ereditata situazione non rosea' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Per il futuro del Ballarin il sindaco Piunti apre ai privati: "Se c'è qualche imprenditore interessato si affacci, la porta del Municipio è aperta. Dialoghiamo con tutti, ...

Migranti - l’appello di Medici senza frontiere : “Dateci una bandiera e Fateci lavorare o ci saranno più morti in mare” : “Ci rivolgiamo a tutti i governi che mettono la vita delle persone al centro del dibattito politico: dateci una bandiera“. È l’appello lanciato dalla presidentessa di Medici senza frontiere, Claudia Lodesani, a margine di una conferenza stampa organizzata dall’ong per fare il punto sulla situazione della nave Aquarius, ancora ferma in acque internazionali con 58 Migranti a bordo. “Siamo stanchi di sentire persone ...

Lo sport più folle di sempre? È il “tuffo della morte” : rincorsa e lancio in acqua di pancia da dieci metri. Non Fatelo a casa : A Oslo, in Norvegia, si sono disputati i Mondiali di “Death Diving“, letteralmente di “tuffo della morte”. Si tratta di uno sport vero e proprio, con tanto di atleti, che ha pure una sua storia (pare sia nato negli anni Ottanta). Quel che è certo, è che grazie al web sta riscoprendo una seconda vita: sempre più appassionati e sempre più atleti si avvicinano a questi tuffi senza dubbio pericolosi, dove pancia e viso devono ...

Grillini non Fateci girare le pale : bollette più care : Il 10 novembre 2017 venne presentata a Palazzo Chigi la Strategia Energetica Nazionale, cioè un piano decennale sui temi della gestione energetica. Allora, questa Strategia Energetica detta 'Sen' fu ...

Benetton - non indosserò mai più un loro pullover. Fate lo stesso : United colors della vergogna. Dovrebbero cambiare così lo slogan planetariamente famoso. Come ha scritto il direttore Peter Gomez nel suo coraggiosissimo pezzo: “Troppo importanti gli investimenti pubblicitari dei Benetton, perché editori e direttori ricordassero quale era il loro dovere (…) Dal 2015 chi lavorava sotto il ponte era costretto a ripararsi dalla caduta di pezzi di ferro con delle reti. Le segnalazioni ad Autostrade erano rimaste ...