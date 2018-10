Fastweb scende in campo con “Together to 5G”

laragnatelanews

(Di lunedì 22 ottobre 2018), uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, in collaborazione con Digital Magics, il più importante incubatore di startup digitali “Made in Italy” attivo su tutto il territorio italiano, lancia Together to 5G, la Call for Innovation per start up e Pmi nell’ambito della strategia volta a posizionare l’azienda come il primo operatore italiano pienamente convergente fisso-mobile entro il 2020 grazie alla futura rete di quinta generazione. L’obiettivo del programma di Open Innovation è creare un ecosistema di imprese digitali e dare vita ad una nuova generazione di prodotti, servizi e modelli di business, che grazie al 5G potranno essere realizzati o perfezionati attraverso l’introduzione di nuove funzionalità. Together to 5G è rivolta a tutte le startup e PMI innovative italiane, che operano nei settori della sanità, del turismo, del fintech & insurance, ...