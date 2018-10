Fallout 76 | arriva una spiegazione non ufficiale che chiarisce la presenza dei super

eurogamer

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Finalmente si è cercato di spiegare perché i-mutanti saranno presenti in76, quando a prima vista sembra che non dovrebbero esserci.Mentre poco fa Bethesda ha chiarito ladella Confraternita d'Acciaio, ora, come riporta Eurogamer.net, abbiamo unanondel perché imutanti saranno nella West Virginia di76.Da quando è stato svelato il gameplay di76 in estate, i giocatori si sono chiesti se la comparsa dimutanti in West Virginia sia coerente con la lore di. Prima di76, i giochi della serie avevano stabilito imutanti in tre aree: California, Washington D.C. e nel Commonwealth (Boston). Non c'è stata menzione dimutanti in West Virginia e tutti i precedenti giochi disono ambientati dopo76. Quindi, come ci sonoti?Read more…