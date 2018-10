F1 | sorprendente rivelazione di Chris Horner | “Ricciardo? Ha sfondato un muro con un

sportfair

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il team principal della Red Bull ha rivelato che l’australiano ha colpito con un pugno undopo l’ennesimo ritiro di questa tribolata stagione Ennesima domenica da dimenticare per Daniel Ricciardo, la gara di Austin si è conclusa con un altro ritiro che va ad aggiungersi a tutti gli altri di questa tribolata stagione. photo4/Lapresse Il quarto posto di Austin avrebbe potuto permettergli di giocarsi piazzamenti importanti, ma la sfortuna gli ha ancora girato le spalle, obbligandolo a chiudere anzitempo la propria gara. Sulla questione è intervenuto, che ha rivelato come l’australiano abbia sfogato la propria rabbia colpendo uncon un pugno: “per Daniel è un incredibile peccato quello che è successo, mi dispiace molto per lui. La macchina ha avuto un completo spegnimento in mezzo alla curva. Stava facendo una grande gara e si sarebbe ...