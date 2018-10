F1 | Robin ‘attratto’ da papà Kimi | la foto sul giornale incuriosisce il piccolo di casa

sportfair

(Di lunedì 22 ottobre 2018)Raikkonen ha postato su Instagram una storia in cui riprende il figlioattratto dalladel padre in prima pagina su unfinlandese La faccia incuriosita rivolta verso la prima pagina di un, una figura conosciuta che esulta con una bottiglia di champagne in mano. Si tratta del, figlio diRaikkonen, reduce dalla vittoria del Gp di Austin. Un successo che mancava da ben cinque anni, festeggiato alla grande con un sorriso grande così, un vero e proprio inedito per un pilota come Iceman. Il viso curioso diha fatto sciogliere anche il padre che, immortalando il momento, ha deciso di postare tra le proprie Instagram Stories con una didascalia a corredo: “sì ragazzo mio, sono io quello che ha vinto”. L'articolo F1,‘attratto’ da: lasulildiRaikkonen ...