F1 | Raikkonen si scioglie ad Austin | “la gente non sa quanto io ami la Ferrari I miei

sportfair

: RT @OA_Sport: #F1 #GP #USA Raikkonen soddisfatto del risultato e del ritorno al successo dopo 5 anni. Il finlandese un po' si scioglie http… - flamminiog : RT @OA_Sport: #F1 #GP #USA Raikkonen soddisfatto del risultato e del ritorno al successo dopo 5 anni. Il finlandese un po' si scioglie http… - OA_Sport : #F1 #GP #USA Raikkonen soddisfatto del risultato e del ritorno al successo dopo 5 anni. Il finlandese un po' si sci… - Palas90 : Il giorno in cui si scioglie anche Iceman. Che gara Raikkonen, mancherai tantissimo a questa Ferrari. #USGP -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il pilota dellaha espresso tutto il proprio amore per la, sottolineando come questi colori gli resteranno sempre nel cuore Cinque anni dopo Kimice l’ha fatta, spezzando il digiuno di vittorie che aveva ormai raggiunto i cento Gran Premi. Il successo adappare come un regalo d’addio alla, che lascerà al termine della stagione per trasferirsi alla Sauber-Alfa Romeo. photo4/Lapresse Soddisfatto e felice al termine della corsa texana, Iceman non ha potuto fare a meno dirsi, dedicando un pensiero speciale alla scuderia con cui ha vinto il titolo mondiale nel 2007. “Lanon saami la– le parole di– ricordo che ho vinto il mio unico Mondiale con questi colori. Sono comunque felice di andare alla Sauber la prossima stagione. Fra l’altro la sede è a Hinwil a 15 minuti da casa ...