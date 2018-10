F1 - Raikkonen | ' In Ferrari ho fatto il mio tempo | sono contento della mia futura

F1 - Raikkonen si scioglie ad Austin : “la gente non sa quanto io ami la Ferrari. I miei figli? Si saranno addormentati” : Il pilota della Ferrari ha espresso tutto il proprio amore per la Ferrari, sottolineando come questi colori gli resteranno sempre nel cuore Cinque anni dopo Kimi Raikkonen ce l’ha fatta, spezzando il digiuno di vittorie che aveva ormai raggiunto i cento Gran Premi. Il successo ad Austin appare come un regalo d’addio alla Ferrari, che lascerà al termine della stagione per trasferirsi alla Sauber-Alfa ...

F1 – La vittoria di Raikkonen ad Austin fa commuovere Arrivabene : lo speciale pensiero del team principal Ferrari : Maurizio Arrivabene commosso dopo la vittoria di Kimi Raikkonen ad Austin: le parole del team principal Ferrari al termine del Gp degli Stati Uniti speciale vittoria di Kimi Raikkonen ad Austin: il finlandese della Ferrari ha fatto un significativo regalo al suo team, al suo ultimo anno con la Rossa. Autore di una partenza perfetta, che gli ha regalato la testa della corsa, davanti a Lewis Hamilton, Raikkonen è tornato sul gradino più alto ...

Regalo d’addio per la Ferrari - Raikkonen vince ad Austin spezza il digiuno di vittorie : festa rimandata per Hamilton : Kimi Raikkonen trionfa ad Austin: speciale vittoria del finlandese della Ferrari al Gp degli Stati Uniti, Vettel ci mette una pezza. festa rimandata per Hamilton Il weekend di gara di Austin si prospettava entusiasmante ed appassionante e così è stato. Un fine settimana che ha remato contro Sebastian Vettel sin dal venerdì di prove libere, nel quale il tedesco è stato penalizzato di tre posizioni in griglia per non aver rispettato le ...

F1 – Partenza super per Raikkonen ad Austin : il ferrarista beffa Hamilton con uno scatto felino [VIDEO] : Il Gp degli Stati Uniti è appena partito, ecco il video della Partenza del quartultimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno Il primo match point utile a Lewis Hamilton per vincere il titolo mondiale piloti è appena partito. A quattro Gran Premi dalla fine del campionato iridato, il britannico si gioca la prima delle sue quattro carte per aggiudicarsi il suo “quinto capolavoro”. Alla Partenza del Gp degli Stati ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Lewis Hamilton non sbaglia un colpo e centra la pole per un soffio sulle Ferrari di Vettel e Raikkonen : Non si ferma più! Lewis Hamilton (Mercedes) conquista la pole position anche del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno e si mette nelle migliori condizioni in vista della gara di domani, quando potrà già festeggiare il suo quinto titolo iridato. L’inglese centra il nuovo record della pista con il tempo di 1:32.237 e precede di appena 61 millesimi Sebastian Vettel (Ferrari) che, come ben noto, domani retrocederà in griglia di ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Ferrari in grande spolvero sull’asciutto. Vettel chiude in vetta davanti a Raikkonen - Hamilton 3° a meno di un decimo di ritardo : La prima sessione del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 disputata sull’asciutto si è chiusa con le due Ferrari in testa alla classifica davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas. L’ultimo turno di prove libere prima delle qualifiche ha visto la riscossa di Sebastian Vettel dopo un venerdì molto complicato dal punto di vista delle prestazioni in pista e macchiato dalla penalizzazione di tre posizioni da scontare sulla ...

F1 - Raikkonen vuole voltare pagina : “Ferrari brutta nelle ultime gare - dobbiamo tornare al top” : Il pilota della Ferrari ha parlato alla vigilia del week-end di Austin, auspicando un cambio di rotta dopo le ultime deludenti gare Le ultime gare da dimenticare in fretta, provando a tornare alla vittoria in occasione del Gp di Austin. Kimi Raikkonen ci spera eccome, puntando sulla voglia di rivalsa della Ferrari, giunta in Texas per giocarsi le proprie carte. photo4/Lapresse Il circuito americano non è certamente favorevole alla rossa, ...

F1 Ferrari - Raikkonen : «Possiamo tornare a fare buone gare» : AUSTIN - Kimi Raikkonen alla vigilia del GP degli Stati Uniti, sul circuito di Austin, guarda al meteo per pianificare la strategia di gara. 'Mi piace Austin, è un bel posto. Nel corso degli anni ...

F1 - Kimi Raikkonen : “Pentito per quello che ho fatto a Monza? Ho fatto la mia gara. La Ferrari ha deciso sul mio futuro” : Kimi Raikkonen è pronto per scendere in pista nel GP degli Stati Uniti, ad Austin (Texas). Il finlandese della Ferrari spera, come anche il suo compagno di squadra Sebastian Vettel, di avere a disposizione una Rossa performante per provare a contrastare Lewis Hamilton e la Mercedes e rovinare la festa mondiale al britannico. Il finnico, però, intervistato da “La Repubblica” è tornato sui temi che hanno riguardato il GP d’Italia, a ...

F1 Ferrari - multa per Raikkonen : urta macchina parcheggiata : GINEVRA - multa per Kimi Raikkonen a causa di un incidente avvenuto a Baar, il comune dove risiede in Canton Zugo: il pilota della Ferrari è stato sanzionato con 350 franchi svizzeri, circa 300 euro, ...