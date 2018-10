Europa League Marsiglia-Lazio | dirige Gil Manzano Milan-Betis | Nijhuis

Calendario Europa League 2019 : gli orari e le partite della settimana. Come vederle in tv e streaming : Questa settimana torna l’Europa League, la cui terza giornata si svolgerà giovedì 25 ottobre. Si concludono dunque le sfide d’andata ed i risultati iniziano a pesare sempre di più. Come sempre le partite si giocheranno in due fasce orarie diverse, alle 18.55 e alle 21.00. La prima italiana in campo sarà il Milan, che ospiterà il Betis, con l’obiettivo di restare in testa al Gruppo F. La Lazio avrà invece la difficile trasferta con il Marsiglia e ...

Europa League 2018-2019 calcio - il calendario della prossima giornata. Gli orari e il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : Tornano le coppe continentali dopo la pausa per le nazionali: giovedì, dopo la due giorni di Champions League, va in scena l’Europa League 2018-2019 con la terza giornata dei gironi. Sono ovviamente due le squadre italiane impegnate nella manifestazione: Milan e Lazio. Andiamo a scoprire il calendario completo del turno con tutti gli orari e il programma degli incontri. Terza giornata Europa League 2018-2019 Giovedì 25 ottobre Ore ...

Atalanta - Gomez : “Peccato per l’Europa League - ora rialziamoci in campionato” : “Ora affrontiamo tante squadre che hanno bisogno di punti, ma anche noi abbiamo l’esigenza di migliorare la nostra classifica“. Così Alejandro Gomez, ai microfoni di Sky Sport 24, a due giorni dalla sfida in casa del Chievo. “Nelle ultime tre partite abbiamo fatto solo due gol – spiega l’attaccante -, eppure ne abbiamo segnati 8 col Sarajevo, 3 con Haifa e Roma, quattro con il Frosinone. È un periodo che ...

Milan - Betis - Europa League : partita in diretta tv e streaming su Sky : Tra pochi giorni torneranno in scena le coppe europee. Riflettori accesi sulla terza giornata di Champions League [VIDEO], ma non saranno certo da trascurare i match di Europa League. In campo scendera' il Milan, che affrontera' il Betis allo Stadio San Siro giovedì 25 ottobre 2018. I rossoneri sono a punteggio pieno nel Gruppo F, avendo vinto contro Dudelange 0-1 e Olympiakos 3-1. L’asticella si alzera' ulteriormente contro gli spagnoli di ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : impresa clamorosa! La BPM Sport Management batte i campioni d’Europa dell’Olympiacos : Un’impresa eccezionale, al debutto nel Girone B di Champions League. Sicuramente la vittoria più importante nella storia dei Mastini. La BPM Sport Management fa esplodere Busto Arsizio: alle piscine Manara apoteosi per il pubblico di casa che vede la propria compagine battere per 7-6 i campioni d’Europa in carica dell’Olympiacos. La terza forza italiana dello scorso campionato riesce dunque ad imporsi contro la squadra ...

Lazio - Inzaghi resta a 3 in difesa : difesa a 4 per l'Europa League : TEST- Il test, come riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare utile in Europa League. Verso Parma al fianco di Radu e Acerbi si prospetta un ballottaggio tra Wallace e Luiz Felipe. Bastos e ...

Milan - Betis - Europa League : partita in diretta tv e streaming su Sky : Tra pochi giorni torneranno in scena le coppe europee. Riflettori accesi sulla terza giornata di Champions League, ma non saranno certo da trascurare i match di Europa League. In campo scenderà il Milan, che affronterà il Betis allo Stadio San Siro giovedì 25 ottobre 2018. I rossoneri sono a punteggio pieno nel Gruppo F, avendo vinto contro Dudelange (0-1) e Olympiakos (3-1). L’asticella si alzerà ulteriormente contro gli spagnoli di Enrique ...

Basket - Champions League 2018-2019 : la Virtus Bologna e quell’Europa tornata che fu brivido di tempi d’oro : Mercoledì 10 ottobre 2018: Bologna s’è riaffacciata all’Europa del Basket, sulla sponda Virtus. Dopo nove anni travagliati, tanti quinti posti in regular season di Serie A trasformati in quarti dei playoff, due anni anonimi, la retrocessione diretta in A2 del 2015-16, la risalita della stagione successiva e il consolidamento del nuovo corso, le V nere hanno ripreso, contro il Neptunas Klaipeda, una marcia che s’era interrotta ...

Basket - Champions League 2018 : ritorno pazzo e vittorioso in Europa per la Virtus Bolgona : Dopo nove lunghi anni la Virtus Bologna torna a giocare in Europa e non poteva esserci un ritorno più incredibile per la squadra allenata da Pino Sacripanti. Nella prima giornata della fase a gironi di Champions League le V nere hanno sconfitto dopo un tempo supplementare il Neptunas Kleipeda per 83-78. Una partita che ha visto Bologna inseguire per quasi quaranta minuti con i lituani che si sono trovati sul +11 nel primo quarto e soprattutto ...

Serie A - la classifica riscritta dalle statistiche : Milan avanti all'Inter - Atalanta ed Empoli da Europa League : Se fosse possibile riscrivere la classifica della Serie A tenendo conto delle statistiche sulla qualità del gioco offensivo e difensivo, le sorprese non mancherebbero. Perché i punti non sono sempre l'...

Europa League - si abbassano le quote che vedono il Milan vincente nel girone : meno fiducia alla Lazio : I bookmakers sono convinti che il Milan si qualifichi al turno successivo di Europa League da primo nel suo girone, Lazio prevista al secondo posto Il Milan vince in rimonta contro l’Olympiacos a San Siro e vola da solo in testa al girone F di Europa League, con 6 punti in due partite. La strada dei rossoneri verso la qualificazione al prossimo turno, si fa sempre più facile secondo i bookmaker, secondo i quali la squadra di Gattuso ...

Karius ci ricasca : papera in Europa League. E ritorna lo spettro di Kiev : Non c'è pace per Loris Karius. Il momento no del venticinquenne portiere tedesco sembra proprio non conoscere la parola fine. Infatti, ieri sera, al 53' della sfida tra il Malmö ed il "suo" Besiktas, ...

Video/ Krasnodar Siviglia (2-1) : highlights e gol della partita (Europa league) : Video Krasnodar Siviglia (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida per la fase a gironi dell'Europa league. Pereyra e Okriashvili in rete. (Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 13:14:00 GMT)

Video/ Spartak Mosca Villarreal (3-3) : highlights e gol della partita (Europa league) : Video Spartak Mosca Villarreal (risultato finale 3-3): highlights e gol della partita, valida per la fase a gironi dell'Europa league. Lo Spartak rimane in fondo alla classiifca. (Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 13:10:00 GMT)