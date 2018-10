Escursionisti si smarriscono sui Monti Lepini | ritrovati a Colleferro

meteoweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Due coniugi romani sono partiti ieri per un’escursione in solitaria sui, ma, al calare del sole, anche a causa delle avverse condizioni meteo, hanno perso l’orientamento e non sono riusciti a ritornare alla propria auto. I due sono stati rintracciati, dopo 6 ore di ricerche, dai Carabinieri della Compagnia diunitamente al personale della Protezione civile di Carpineto Romano e dal Soccorso Alpino di Frosinone. I coniugi, partiti dalla piana della Faggetta, verso le ore 20 sono arrivati sul Monte Semprevisa – nel territorio di Carpineto Romano – e, una volta resisi conto di non avere più punti di riferimento, hanno contattato il 112. I Carabinieri sono riusciti a intuire la posizione in cui si trovavano, consentendo un rapido intervento da parte del Soccorso Alpino. I due sono statiimpauriti e infreddoliti, ma fortunatamente ...