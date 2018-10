Errori arbitrali IX giornata Classifica reale e virtuale

Milan 1988-’89 : campione d’Europa anche contro gli Errori arbitrali : Milan, stagione 1988-’89: quando una squadra si dimostra più forte delle ingiustizie e degli errori arbitrali. In queste poche parole si può riassumere la meritata conquista Milanista di tale edizione della Coppa dei Campioni. di Giuseppe Livraghi Tornato a partecipare alla “coppa dalle grandi orecchie” dopo nove stagioni d’assenza (durante le quali ne ha passate di tutti i colori, dalla retrocessione in Serie B per illecito ...

VIDEO Julio Velasco scatenato dopo Argentina-Polonia 3-2 ai Mondiali : il Maestro replica il gesto dell’ombrello - imbufalito per Errori arbitrali : Julio Velasco ha letteralmente sbottato dopo che la sua Argentina ha sconfitto la Polonia per 3-2 ai Mondiali 2018 di volley maschile. L’Albiceleste ha compiuto una vera e propria impresa battendo i Campioni del Mondo e lo ha fatto nonostante gli innumerevoli torti arbitrali lamentati dai sudamericani. Il Maestro si è proprio lasciato andare dopo che i suoi ragazzi avevano messo a terra il 16-14 del tie-break, facendo un giro di campo e ...