Ermal Meta | «Ora in tour con le mie canzoni rinnovate»

Biglietti in prevendita per il tour nei teatri di Ermal Meta : i concerti continuano nel 2019 : Il tour nei teatri di Ermal Meta è finalmente ufficiale. Quelle che sembravano solo delle voci sono state confermate dal diretto interessato, che avrebbe preferito tenere ancora segrete le date che ha organizzato per il 2019. Si tratta di un progetto completamente nuovo, quello portato da Ermal Meta, che per la prossima avventura ha deciso di circondarsi di musicisti d'eccezione, individuati negli GnuQuartet. La prima data è fissata al Teatro ...

Quello che resta di un amore nel video di 9 primavere di Ermal Meta - ultimo singolo da Non abbiamo armi : Il video di 9 primavere di Ermal Meta ripercorre una lunga storia d'amore finita ma senza rancori. La clip ufficiale arriva a una settimana dal rilascio del singolo in radio, nella data del 12 ottobre. I protagonisti sono proprio due giovani che vedono crescere il loro amore fatto di condivisioni e di tanti anni trascorsi insieme. Il tempo, la vita e le circostanze sono stati però fatali per quella coppia che sembrava indivisibile, così da ...

9 Primavere di Ermal Meta - testo e significato : il racconto poetico di una storia d’amore che finisce : testo e significato di 9 Primavere, il nuovo singolo di Ermal Meta in radio da venerdì 12 ottobre. Il brano è il quarto inedito estratto dal suo ultimo lavoro discografico intitolato Non abbiamo armi uscito il 9 febbraio scorso. Dal 12 ottobre è in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Ermal Meta “9 Primavere” “9 Primavere” è il titolo dell’ultimo singolo di Ermal Meta estratto dal suo album “Non abbiamo ...

Ermal Meta a Sud Wave ad Arezzo - è il primo ospite del festival in programma a novembre : Ermal Meta a Sud Wave ad Arezzo, tra i primi ospiti annunciati per la nuova edizione della manifestazione. Sud Wave è il festival ideato da Mauro Valenti e si svolgerà in quattro location principali oltre ad una serie di location secondarie sparse per la città, tra le quali associazioni culturali che hanno deciso di accogliere alcuni degli eventi in programma. Si terrà dall'8 all'11 novembre e coinvolgerà numerosi personaggi italiani ed ...

L’appello di Ermal Meta ai giovani : “Ci vogliono legno - siate acciaio - aprite la mente” (video) : "Non avere speranze per il futuro è la guerra più terribile da perdere". Quando si parla con Ermal Meta non si parla mai esclusivamente del suo percorso artistico: la conversazione abbraccia sempre temi molto più ampi non senza riferimenti ai tempi contemporanei. Ermal Meta, ospite di Imaginaction, ripercorre - con il giornalista musicale Stefano Mannucci - gli ultimi anni della sua carriera attraverso una selezione di video ufficiali ...

Ermal Meta a Imaginaction in diretta streaming oggi - 14 ottobre : dove seguire l’evento : Ermal Meta a Imaginaction oggi pomeriggio: l'artista sarà al Teatro Bonci di Cesena per raccontare il suo percorso musicale e l'evento sarà trasmesso in diretta streaming. A condurlo ci sarà il giornalista musicale Stefano Mannucci che annuncia sui social la possibilità di assistere virtualmente all'incontro pur non essendo fisicamente presenti in teatro attraverso un dispositivo fisso o mobile dotato di connessione dati. L'incontro con Ermal ...

Ermal Meta, 9 primavere Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Ermal Meta è 9 primavere: ecco il Testo, il video, l'Audio e il brano MP3 della canzone. Il singolo racconta una storia d'amore conclusa dopo nove primavere.

9 Primavere è il nuovo singolo di Ermal Meta - un album di ricordi per un amore finito con un 'ti voglio bene' : ... mmm Sono solo lacrime E solo scienza e la si può spiegare È solo un po' di acqua con il sale È solo un'occasione per cantare a bassa voce Una canzone d'amore Di quelle che ti fanno un male cane Ma ...

9 Primavere è il nuovo singolo di Ermal Meta - un album di ricordi per un amore finito con un “ti voglio bene” : 9 Primavere è il nuovo singolo di Ermal Meta dall'album Non abbiamo armi (platino) disponibile in radio da venerdì 12 ottobre. Segue Non Mi Avete Fatto Niente feat. Fabrizio Moro (certificato Platino, brano vincitore del Festival di Sanremo 2018), Dall’Alba al Tramonto (certificato Oro) e il singolo estivo Io Mi Innamoro Ancora. 9 Primavere è il ricordo di una storia d'amore importante, chiusa in modo sereno con un "ti voglio bene". Le parole ...

9 primavere è il nuovo singolo di Ermal Meta estratto da Non abbiamo armi : ...solo lacrime e solo senza la si può spiegare è solo un po' di acqua con il sale è solo un'occasione per cantare a bassa voce una canzone d'amore di quelle che ti fanno un male cane ma che la scienza ...

Ermal Meta dona il calco della mano al Museo del Festival di Sanremo con altri cimeli : Ermal Meta dona il calco della mano al Museo del Festival di Sanremo. Questo è l'ultimo gesto dell'artista di Fier per la kermesse che ha vinto a febbraio del 2018 in duetto con Fabrizio Moro, con il quale ha cantato Non mi avete fatto niente. Il calco sarà presente al Museo che ha sede all'interno del Casinò. Oltre al calco della sua mano, che è entrato a far parte della collezione da ottobre, Ermal Meta ha anche deciso di donare altri ...