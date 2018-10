Equivalenze Peso | tabella misure e calcolo online per grammi e KG

correttainformazione

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Ledihanno da sempre rappresentato un argomento un po’ ostico per tutti quei bambini che in quarta elementare si apprestano ad imparare ilequivalente tra due; e il meccanismo, tuttavia, risulta un po’ complesso. Proprio quel meccanismo è quello che nel tempo e nella vita quotidiana si riscontra facilmente, e non solo nel foglio didella pagina a quadretti. Pensiamo in cucina, pensiamo a tutte quelle ricette dove la precisione è decisiva per la riuscita del piatto, soprattutto se si tratta di pasticceria. Questo è solo uno di quegli esempi nel quotidiano in cui ledele le misurazioni e le proporzioni immediate sono necessarie. Certo che, il metodo dello spostare la virgola di uno, di due, di tre… insomma, non sempre è il più rapido e sbrigativo. Oppure, dopo aver svolto una bella quantità di operazioni, può presentarsi una ...