Entra armato di coltello in scuola bresciano | fermato uomo ubriaco

Entrato nel Mediterraneo sottomarino nucleare americano armato con missili Tomahawk - : Il sottomarino statunitense a propulsione nucleare "Newport News" del modello "Los Angeles", armato con i missili da crociera "Tomahawk", è arrivato nel porto di Gibilterra, segnala il giornale locale ...

Firenze - Entra armato in un bar e minaccia donna : caccia all'uomo/ Ultime notizie - messaggio-shock su Whatsapp : Firenze, minaccia donna con la pistola in un bar dove si era recato in cerca della ex compagna: scatta la caccia all'uomo nella zona Isolotto. Polizia in azione.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 00:06:00 GMT)

Barcellona - Entra armato in stazione di polizia al grido di “Allahu Akbar”. Ucciso : Un uomo armato con un coltello è entrato in un commissariato di Cornellà de Llobregat, nella provincia di Barcellona, gridando “Allah Akbar” – “Allah è grande”. L’uomo è riuscito ad arrivare fino alla reception “con l’intenzione di attaccare gli agenti” prima di essere Ucciso dalla polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais. Il fatto è avvenuto alle ...

