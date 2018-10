Elia Fongaro criticato dalla Del Santo | “Non me lo aspettavo da te”

Francesco Monte delude al GF Vip - Elia Fongaro conquista il web : fan in sfida sui social : Grande Fratello Vip, Francesco Monte non piace ai telespettatori: Elia Fongaro il più apprezzato della serata Il fascino e la bellezza di Francesco Monte sono oggettivamente due elementi che lo hanno sempre aiutato a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Questo, però, non lo ha certo reso immune da critiche in questi anni. Stasera, per […] L'articolo Francesco Monte delude al GF Vip, Elia Fongaro conquista il web: fan in sfida sui ...