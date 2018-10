Elezioni Trentino | Salvini | ' Ora possiamo espugnare la Toscana'

Elezioni Trentino : Fugatti - aspettiamo : ANSA, - TRENTO, 22 OTT - "aspettiamo i dati definitivi per festeggiare". Così Maurizio Fugatti, il leghista che si avvia alla vittoria come governatore in Trentino, sottosegretario alla Salute, ...

Risultati Elezioni Trentino 2018 - a Trento avanti il centrodestra e Lega primo partito. A Bolzano exploit dell’ex grillino : Al via lo spoglio a Trento: davanti il candidato sostenuto dalla coalizione di Salvini Maurizio Fugatti. In Alto Adige traballa la corazzata Svp, crisi del Pd e Carroccio verso la vicepresidenza. exploit del dissidente 5 Stelle--Dopo l’Alto Adige è il momento del Trentino. È in corso lo spoglio delle elezioni per il presidente e il candidato della Lega viaggia verso la vittoria. Quando sono state scrutinate 439 sezioni su 529 Maurizio Fugatti ...

I risultati delle Elezioni in Trentino Alto Adige : Si stanno concludendo ancora gli scrutini a Trento, ma per quanto riguarda Bolzano i risultati sono già noti. La vittoria è stata conquistata dalla Svp di Südtiroler Volkspartei, ma le vere novità sono due: la Lega ha guadagnato il 27,8% diventando così primo partito, e l'ex grillino Paul Koellensperger con la sua lista civica è arrivato al 15,2% dei consensi, seconda lista nella provincia. A Trento è in vantaggio il candidato del centrodestra ...

Elezioni provinciali in Trentino e Alto Adige - l’avanzata della Lega e del dissidente grillino : Era quello che aveva più da perdere e più di altri ha perso. Nelle Elezioni del consiglio provinciale, Svp, il partito locale che tradizionalmente rappresenta i gruppi linguistici tedesco e ladino in Alto Adige, scende al 41,9%. Rimane prima formazione politica, ma con una netta perdita di voti (10 punti percentuali) a favore della crescita della Lega che, nei quartieri popolari di Bolzano, sfiora il 30% diventando il primo partito. In Trentino ...

Elezioni Trentino - lo spoglio : la Lega vola verso il 30% e il candidato Fugatti sopra quota 40. Il Pd perde anche Trento : Lo scrutinio delle Elezioni provinciali in Trentino sancirà la definitiva egemonia della Lega in Nord-est, dopo l’exploit a Bolzano che costringe la Svp a dover cercare un’alleanza proprio con il Carroccio. Caduta la Regione della due Province autonome, ultima roccaforte del Centrosinistra, l’unica chiazza rossa nell’Italia settentrionale resta il Piemonte amministrato da Sergio Chiamparino, dove però si andrà alle urne ...

