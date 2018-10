Elezioni provinciali in Trentino e Alto Adige | l’avanzata della Lega e del dissidente

Elezioni provinciali in Alto Adige : vince Svp - Lega primo partito a Bolzano : Il partito Svp Südtiroler Volkspartei vince le Elezioni in Alto Adige con il 41,9%, pari a 119.108 voti e 15 seggi, secondo i dati provvisori forniti dalla Centrale Elettorale della Provincia di...

Risultati Elezioni provinciali in Trentino : gli eletti a Trento e Bolzano - : La Spv cala, ma arriva al 41.7%. Mentre il Carroccio vola a quota 11.1%. Al secondo posto, la lista civica di Paul Koellensperger. Attesa per i Risultati della provincia di Trento, dove lo scrutinio è ...

Elezioni provinciali in Trentino : alle 11 affluenza al 14 - 44% - : Dalla prima rilevazione è risultato che il comune con più votanti è Castel Condino, 25,67%,. Il seggio finora meno affollato invece quello di Cloz, 8,46%,. Nella provincia di Trento, urne aperte fino ...

Elezioni provinciali in Trentino - l'affluenza al 14 - 44% : Sono stati 61.997 i votanti su 429.378 elettori. l'affluenza complessiva nelle precedenti provinciali del 2013 alla conclusione del voto era stata del 62,82% e alle politiche del 2018 del 79,61% -

Elezioni provinciali : in Trentino alle 11 affluenza al 14 - 44% : TRENTO. L'affluenza alle urne per le Elezioni provinciali in Trentino alle 11, orario della prima rilevazione della giornata, è del 14,44% , cioè di 61.997 votanti su 429.378 elettori. L'affluenza ...

Elezioni provinciali in Trentino Alto Adige : Urne aperte oggi nelle due province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo dei rispettivi Consigli provinciali. In Trentino i seggi aprono alle 6 e si vota fino alle 22. In Alto Adige dalle 7 ...

Elezioni provinciali in Trentino Alto Adige : ecco come si vota : Domenica 21 ottobre si vota a Trento e Bolzano per rinnovare i rispettivi consigli provinciali. Sono quasi 850mila gli elettori chiamati alle urne che dovranno scegliere 35 consiglieri per provincia. ...

Elezioni provinciali a Trento e Bolzano : chiusa campagna - domenica il voto : Urne aperte per 850mila cittadini nella Regione più a nord dell'Italia, e dove potrebbe avvenire uno storico ribaltone dopo la rottura dell'alleanza fra Pd e Svp. In crescita il Centrodestra unito -

Elezioni provinciali Trentino 2018 : il 21 ottobre al voto le province di Trento e Bolzano - : Undici candidati alla presidenza della provincia di Trento, mentre 14 liste si contenderanno i seggi di quella di Bolzano: le due province vanno alle urne con sistemi e orari diversi, dopo una ...

Elezioni provinciali Vercelli : ecco le due liste che si sfidano : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Elezioni provinciali Vercelli: ...

Elezioni provinciali - Iorio sfida Toma? Voltagabbana pronti al trasloco. L'odioso fenomeno da anni inquina la politica molisana : Spesso accade che i saltatori della quaglia cambiano casacca più volte nel corso della loro esperienza politica, vengono gratificati con ruoli importanti e perfino collocati ai vertici delle ...

Lombardia : Corecom - a Elezioni provinciali non si applica par condicio : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Entra nel vivo da domani, dopo il deposito delle candidature, la campagna per le elezioni dei presidenti delle Province della Lombardia, che avrà luogo il 31 ottobre. Sulla regole da applicare in campagna elettorale, in materia di informazione, comunicazione istituziona

Elezioni provinciali : un pasticcio - gli 'emilianisti' scelgono il centrodestra : ... evidenzia che 'occorre la massima collaborazione tra tutti i partiti e c'è bisogno di istituzioni autorevoli, in grado soprattutto di unire al di là dell'appartenenza politica'.

Elezioni provinciali - il Pd gela Ferla «Il candidato è Gafforelli» : ... che oltre a rappresentare per i nostri un ostacolo insormontabile, non ha mai voluto dare dignità alla nostra offerta di un approccio istituzionale con pari dignità politica: noi volevamo un accordo ...