Elezioni presidente Figc | è il giorno di Gabriele Gravina

La corte suprema delle Maldive ha respinto il ricorso del presidente uscente Abdulla Yameen contro il risultato delle Elezioni presidenziali di settembre : La corte suprema delle Maldive ha respinto all’unanimità il ricorso presentato dal presidente uscente Abdulla Yameen per fare annullare le elezioni presidenziali del 23 settembre e indirne di nuove. I giudici della corte hanno detto che Yameen non ha fornito prove a The post La corte suprema delle Maldive ha respinto il ricorso del presidente uscente Abdulla Yameen contro il risultato delle elezioni presidenziali di settembre appeared ...

Elezioni Brasile - Bolsonaro ringrazia Salvini e rilancia/ “Da Presidente - subito Battisti estradato in Italia” : Elezioni Brasile, Jair Bolsonaro ringrazia Salvini e rilancia l'assist al nostro Paese: "da Presidente eletto, subito Cesare Battisti sarà estradato in Italia"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:28:00 GMT)

Brasile - Elezioni : parlamento frammentato attende futuro presidente : ... dove le alleanze 'contro natura' saranno la regola per governare, a rischio di sprofondare nuovamente nella 'vecchia politica', come tristemente evidenziato dallo scandalo di corruzione 'Lava Jato'. ...

Elezioni MALDIVE - SOLIH NUOVO PRESIDENTE A SORPRESA/ Ultime notizie : al voto oltre il 90% della popolazione : ELEZIONI MALDIVE, risultato a SORPRESA: candidato dell'opposizione Mohamed SOLIH NUOVO PRESIDENTE, largo vantaggio sul PRESIDENTE uscente Abdulla Yameen.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 11:46:00 GMT)

Elezioni europee - Weber si candida a Presidente della Commissione e guarda ai populisti. “Così spaccherà Popolari” : La candidatura del capogruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe), Manfred Weber, alla presidenza della Commissione europea spacca il gruppo dei Popolari a Strasburgo. A far storcere la bocca ai compagni di partito è stata l’apertura del membro dell’Unione Cristiano-Sociale (Csu), sorella bavarese dell’Unione Cristiano-Democratica di Angela Merkel, alla Lega di Matteo Salvini e ai gruppi di estrema destra europei, con la ...

Elezioni Figc - Nicchi : 'Fronte compatto - il presidente lo scegliamo noi' : Oggi ci sono tanti problemi da affrontare, come la riforma delle licenze nazionali, e poi insistere sull'aspetto della riduzione del mondo professionistico con l'introduzione del semiprofessionismo. ...

Elezioni provinciali - per il presidente si vota il 31 ottobre. Piunti ci pensa : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Le Elezioni per la nomina del nuovo presidente della provincia si svolgeranno il prossimo 31 ottobre. Solo quelle per il presidente, perché per il ricambio dei consiglieri ...

Il presidente uscente Ibrahim Boubacar Keita ha vinto le Elezioni in Mali : Il presidente uscente Ibrahim Boubacar Keita ha vinto le elezioni presidenziali in Mali con il 67 per cento dei voti, battendo il candidato dell’opposizione Soumaïla Cissé .Il secondo turno delle elezioni era stato domenica 12 agosto; al primo turno Keita aveva The post Il presidente uscente Ibrahim Boubacar Keita ha vinto le elezioni in Mali appeared first on Il Post.