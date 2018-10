Elezioni in Trentino | la svolta storica | Lega al governo

Risultati Elezioni Trentino Alto Adige 2018/ Lega primo partito - i dati definitivi : Diretta Risultati Elezioni Regionali Trentino Alto Adige: Provinciali Trento e Bolzano, le ultime notizie e lo spoglio live. Boom Lega, cala Svp: Fugatti eletto sopra al 40%, male Pd-FI(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:53:00 GMT)

Cosa ci dicono le Elezioni in Trentino-Alto Adige : I risultati della Lega possono aiutare a capire meglio la crescita di consensi di cui parlano i sondaggi: prenderebbe davvero il 30 per cento a livello nazionale? The post Cosa ci dicono le elezioni in Trentino-Alto Adige appeared first on Il Post.

Elezioni Trentino - per la prima volta nella storia la provincia ha scelto la destra : cade un’altra roccaforte Pd al Nord : Il centrodestra, unito ma subalterno a una Lega ammazzatutti, conquista per la prima volta nella storia la provincia di Trento. Dopo decenni di Democrazia cristiana e poi di centrosinistra, un Pd diviso dagli autonomisti conosce la più amara delle sconfitte in una delle ultime roccaforti rimaste al Nord. Mentre il Movimento 5 stelle non riesce ad incidere. Dopo la notte in cui Bolzano ha registrato l’esplosione del partito di Salvini, ...

Elezioni Trentino - la Lega doppia il Pd (13 - 8%) e trascina il centrodestra : Fugatti nuovo presidente. M5s fermo al 7% : L’onda verde invade anche l’ultimo pezzo di Nord-Est. Dopo il tradizionale dominio del Veneto e il trionfo più recente in Friuli Venezia Giulia, la Lega ora conquista – con grandi numeri – anche il Trentino Alto Adige. A Trento la lista dei salviniani supera il 27% e trascina la coalizione di centrodestra alla conquista del governo della Provincia. Il suo candidato, il sottosegretario alla Sanità Maurizio Fugatti, è il nuovo presidente e non ...

Elezioni in Trentino-Alto Adige : vince il centrodestra - boom della Lega : In Alto Adige la Svp in calo ma vince, exploit del dissidente grillino Paul Koellensperger, la Lega è il primo partito a...

Elezioni Trentino - Salvini : 'Ora possiamo espugnare la Toscana' : ' Ho conquistato Trento la rossa ' . Maurizio Fugatti, il nuovo presidente della provincia trentina, è naturalmente euforico. Ha vinto lui, ha vinto il brand Salvini e questa regione da sempre ...

