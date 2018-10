Elezioni in Brasile | l’offensiva delle fake news viaggia su Whatsapp

Elezioni Brasile - Bolsonaro ringrazia Salvini e rilancia/ “Da Presidente - subito Battisti estradato in Italia” : Elezioni Brasile, Jair Bolsonaro ringrazia Salvini e rilancia l'assist al nostro Paese: "da Presidente eletto, subito Cesare Battisti sarà estradato in Italia"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:28:00 GMT)

Brasile - Bolsonaro : "Se vinco le Elezioni per Battisti ci sarà estradizione immediata" : In caso di vittoria di Jair Bolsonaro, favorito al ballottaggio per le presidenziali, Cesare Battisti "sarà immediatamente estradato" in Italia. È una delle promesse elettorali fatte in più occasioni dal candidato di estrema destra. In uno dei suoi tweet in campagna elettorale, Bolsonaro ha scritto: "Come già detto, riaffermo qui il mio impegno di estradare il terrorista Cesare Battisti, amato dalla sinistra brasiliana, immediatamente in caso di ...

Elezioni Brasile - Jair Bolsonaro vince con il 46% dei voti. L'autoritarismo trionfa sui resti dei partiti tradizionali : L'uragano Jair Bolsonaro alla fine ha travolto il Brasile, superando le aspettative della vigilia. Il candidato di estrema destra brasiliano ha sfiorato il passaggio al primo turno raggiungendo il 46,03% dei voti, e mettendo una seria ipoteca sull'elezione al secondo turno che si disputerà il prossimo 28 ottobre. Lo sfidante sarà Fernando Haddad del Partito dei lavoratori che ha raccolto al 29,28% dei consensi. E sarà la sfida tra due visioni ...

Samba populista. Jair Bolsonaro stravince le Elezioni in Brasile - stacca Fernando Haddad di 18 punti - ma sarà ballottaggio : Jair Bolsonaro ha trionfato nel primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, sfiorando il 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per più di 20 punti, e affronta ora un ballottaggio contro l'erede di Lula da Silva, previsto per il 28 ottobre, come candidato superfavorito.L'ex militare di estrema destra ha raggiunto il 46% dei voti, mentre Haddad si è fermato al 28%.Secondo le cifre ufficiali diffuse dai media brasiliani, ...

