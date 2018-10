Elezioni Alto Adige Vince la Svp | bene la Lega Ma la sorpresa è l' ex grillino

Elezioni Alto Adige - vince l’Svp ma è boom della Lega a Bolzano : Il Südtiroler Volkspartei perde consensi ma rimane saldamente il primo partito. Bomm della Lega a Bolzano ma è terzo partito in provincia dietro a lista civica dell'ex grillino Paul Koellensperger che alla fine si è imposta al secondo posto con il 15,2% dei consensi. Crollano Pd e M5S, esulta Salvini.Continua a leggere

Elezioni in Alto Adige - Köllesperger - ex M5S - spiazza tutti. Bolzano - Lega primo partito : ... anche se il suo segretario Alessandro Huber, ora auspica di potersi sedere a un tavolo con i Verdi e Team Koellensperger 'per unire le forze e sottoporre una proposta politica alla Svp'. Una sorta ...

Elezioni provinciali in Alto Adige : vince Svp - Lega primo partito a Bolzano : Il partito Svp Südtiroler Volkspartei vince le Elezioni in Alto Adige con il 41,9%, pari a 119.108 voti e 15 seggi, secondo i dati provvisori forniti dalla Centrale Elettorale della Provincia di...

Chi ha vinto le Elezioni in Trentino-Alto Adige : A Bolzano gli autonomisti dovrebbero allearsi per la prima volta con il centrodestra, dopo un gran risultato della Lega; a Trento lo spoglio è ancora in corso The post Chi ha vinto le elezioni in Trentino-Alto Adige appeared first on Il Post.

Elezioni Alto Adige - è boom della Lega : Si sono tenute oggi in Trentino Alto Adige le Elezioni provinciali. Alle 21 si sono chiuse le urne e la percentuale di affluenza nei 487 seggi in Alto Adige è stata del 73,9%, rispetto alle Elezioni del 2013 si è registrato un calo nell'affluenza pari al 3,8 %. Nello specifico, a Bolzano la percentuale è stata del 64,6 %. Stesso valore di cinque anni fa. In calo, invece, l'affluenza nelle valli, fino ad oltre il 7% a Val Venosta. I votanti che ...

Elezioni Alto Adige : affluenza 73 - 9% : ANSA, - BOLZANO, 21 OTT - L'affluenza alle urne per le Elezioni provinciali di oggi in Alto Adige è stata del 73,9%, pari a 282.920 votanti. Il dato definitivo nel 2013, quando le urne erano rimaste ...

Elezioni Trentino Alto Adige - urne chiuse : affluenza del 73 - 9% in provincia di Bolzano. Calo del 3 - 8% rispetto al 2013 : I cittadini delle province autonome di Trento e Bolzano hanno votato per rinnovare i rispettivi consigli provinciali, che insieme compongono il consiglio regionale. Le urne si sono chiuse alle ore 21 in Alto Adige. Nei 487 seggi della provincia di Bolzano la percentuale di affluenza è stata del 73,9%. I votanti che si sono recati alle urne per il rinnovo del consiglio provinciale Altoatesino sono stati in tutto 282.244. rispetto alle Elezioni ...

