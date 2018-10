ELEONORA GIORGI ELIMINATA Lascia il Grande Fratello Vip ma con un ultimo compito amaro

GF Vip 3 - ELEONORA GIORGI esce e manda in nomination Lory Del Santo e Stefano Sala : Eleonora Giorgi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 3. L'attrice protagonista di Borotalco ha avuto la peggio nella sfida a due con la Marchesa Daniela del Secco d'Aragona, conclusasi proprio nello studio del programma. Le due donne, protagoniste dell'ultima edizione del reality show di Canale 5, hanno scoperto il loro destino dopo che tutto il pubblico ha letto alle spalle delle concorrenti il nome dell'eliminata. Eleonora appunto, ...

Maurizio Battista : 'GfVip rovinato da ELEONORA GIORGI - dice cose improponibili' : 'Non è il format il problema, Ma le persone che ci stanno dentro', Maurizio Battista dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip torna a parlare del reality e dei suoi compagni d'avventura attraverso una ...

Grande Fratello Vip 2018 - piove sul bagnato : ELEONORA GIORGI e la ‘Marchesa’ smuovono gli equilibri ma rischiano di uscire : Daniela Del Secco D'Aragona Mancano ormai poche ore alla quinta puntata di Grande Fratello Vip 2018 e possiamo fare un bilancio della settimana appena trascorsa. Se la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi sembra ancora piuttosto tormentata, e soprattutto non è ancora decollata, ed il velino Elia sembra essersi svegliato dal torpore delle prime settimane, le uniche due concorrenti a generare un po’ di trambusto nella casa ...

ELEONORA GIORGI e Ivan Cattaneo deridono Benedetta Mazza : “Sfig*ta” : Ivan Cattaneo insulta Benedetta Mazza e Eleonora Giorgi ride: IL VIDEO Eleonora Giorgi è tornata a parlare di Benedetta Mazza insieme al suo amico Ivan Cattaneo, rivolgendole alle spalle un altro pesante insulto. I due coinquilini della Casa si trovavano in giardino e mentre i loro compagni trascorrevano la serata a divertirsi in compagnia della musica, loro in disparte hanno iniziato a parlarsi alle orecchio. Le loro dichiarazioni sono ...