Eleonora Giorgi – eliminata dal GF Vip 3 | perde contro la Marchesa!

ilnotiziangolo

: Francesco Monte può rientrare in Casa... per un pelo: Eleonora Giorgi ha deciso di salvarlo! #GFVIP - GrandeFratello : Francesco Monte può rientrare in Casa... per un pelo: Eleonora Giorgi ha deciso di salvarlo! #GFVIP - trash_italiano : Eleonora Giorgi, ti manderemo in finale solo perché sei tutti noi, che ignori il gioco per concentrarti sui ragazzi boni. #GFVIP - zazoomblog : ELEONORA GIORGI ELIMINATA- Lascia il Grande Fratello Vip ma con un ultimo compito amaro - #ELEONORA #GIORGI… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018)Vs Marchesa d’Aragona al GF Vip 3. Il televoto ha messo in luce una sottile differenza fra le preferenze dei telespettatori. Uno sfra titani che prevede un 36%un 34% della rivale. Prima di scoprire il risultato della votazione, entrambe le concorrenti hanno scelto tre amici a loro sostegno che finiranno a loro volta al televoto. Il risultato è a sfavore di, chela Marchesa.Vs Marchesa d’Aragona, i fan del GF Vip 3 premiano la Del Seccosceglie Francesco, Stefano e Lory, mentre la Marchesa punta su Walter, le Donatella e Giulia Salemi. Uno schieramento richiesto dagli autori del GF Vip 3 anche per creare degli attriti fra i due gruppi. Solo in un secondo momento Ilary Blasi ha svelato che ogni gruppo scelto dallae dalla Del Secco sarà legato alle due concorrenti al televoto. ...