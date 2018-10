È successo in TV - 22 ottobre 2001 | La vita è bella trionfa in prima visione video

È successo in TV - 21 ottobre 1996 : nasce Un posto al sole (video) : Con il 1996 sono già 6 anni che le telespettatrici italiane hanno un appuntamento quotidiano alla quale non possono assolutamente rinunciare, sono gli amori disordinati della famiglia Forrester di Beautiful, la soap opera più seguita al mondo. Da noi diventa un vero e proprio cult, segno che il genere piace.Di soap opera realizzate in Italia fino al 1996 non se ne vede neanche l'ombra, tante le voci che davano per scontato un fallimento del ...

È successo in TV - 20 ottobre 2005 : Rockpolitik scuote la Rai (video) : "Attenzione, questo programma va ascoltato ad alto volume" così diceva il claim d'introduzione alla trasmissione più discussa del 2005, Rockpolitik: condotta, ideata e diretta da Adriano Celentano un invito che ha lasciato presagire i botti come neanche la sera di Capodanno.Lo spettacolo articolato in 4 puntate dal 20 ottobre al 10 novembre 2005, diversamente dal doppio evento Rock Economy all'Arena di Verona della quale vi abbiamo parlato poco ...

È successo in TV - 19 ottobre 1991 : Roberto Benigni show a Fantastico 12 (video) : Sembrava un sabato qualunque, un sabato italiano e il peggio sembrava essere passato per Raffaella Carrà semi citando il celebre brano ma no, non è questo il caso. Quella sera di sabato 19 ottobre 1991 si è candidata ad essere scolpita nella storia cult della televisione grazie a Roberto Benigni, ospite della terza puntata di Fantastico 12.Imprevedibilità, questa è la parola chiave esatta per descrivere l'impronta che l'attore ha lasciato in ...

È successo in TV - 18 ottobre 2010 : il Grande Fratello più lungo di sempre : E' lunedì 18 ottobre 2010 quando su Canale5 ritorna in onda il Grande Fratello nella sua versione classica. Il reality show giunto alla sua undicesima edizione vede alla conduzione la confermata Alessia Marcuzzi per il sesto anno consecutivo, affiancata dall'opinionista Alfonso Signorini.Di certo non fu un edizione come le altre poiché detiene alcuni record: innanzitutto è l'edizione più lunga di sempre con 183 giorni di durata per un totale ...

Diventare imprenditori del web? Ecco come avere successo- Italia Economia n. 42 del 17 ottobre 2018 : Per scoprire come realizzare un business online siamo andati a Rimini al corso di Mik Cosentino, ex campione Italiano di nuoto agonistico e oggi infoimprenditore con oltre 2 milioni di euro all'anno, ...

È successo in TV - 17 ottobre 2011 : Baila! esperimento fallito (video) : Quello che vi raccontiamo oggi è un altro triste evento, dopo avervi rinfrescato la memoria con il blackout subìto dalla Fininvest 34 anni fa, è il turno di una storia analoga per certi versi ma che stavolta riguarda una trasmissione di casa Mediaset funestata da un corso turbolento. Era un talent show condotto da Barbara d'Urso per canale5, si intitolava Baila!Facciamo un piccolo passo indietro: nell'estate dello stesso anno, la ...

Astronomia - il 9 ottobre la Terra ha mancato per un soffio un’intensa tempesta di meteoriti : ecco cosa è successo : Le tempeste di meteoriti sono uno degli eventi del tempo meteorologico spaziale più intensi e spettacolari e proprio la scorsa settimana, il nostro pianeta ne ha mancato una per un soffio. Il 9 ottobre la Terra ha incontrato lo sciame meteorico delle Draconidi. Si tratta di uno sciame ben conosciuto, prodotto dai meteoroidi dell’altrettanto conosciuta cometa 21P/Giacobini-Zinner, che è stata ben visibile attraverso l’utilizzo di binocoli in ...

È successo in TV - 16 ottobre 1984 : le reti Fininvest vengono oscurate (video) : Era martedì 16 ottobre 1984 quando gli agenti della Guardia di Finanza e i funzionari della Escopost occuparono le sedi Fininvest di Torino, Roma e Pescara che ritrasmettevano in interconnessione i programmi di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Sequestrarono le videocassette che contenevano le registrazioni dei programmi sigillando i cosiddetti ponti radio che consentivano ai canali Fininvest di trasmetterli in tutta Italia violando il monopolio ...

È successo in TV - 15 ottobre 2008 : Il digitale terrestre cambia la televisione (video) : Un punto di rivoluzione per il piccolo schermo è arrivato nel 2008 con l'inizio del processo di accensione della tv in digitale terrestre e il conseguente spegnimento del segnale analogico per la ricezione dei canali televisivi. L'Italia ha cominciato a trasmettere col digitale terrestre nel 2003 in due regioni: Valle d'Aosta e Sardegna. In quest'ultima la transizione al digitale terrestre iniziò il 15 ottobre 2008 per terminare ...

Grande successo alla 30^ edizione della Fiera di Ottobre ad Arischia : Foto di Andrea Mandruzzato Grande successo alla 30^ edizione della Fiera di Arischia (L’Aquila), evento organizzato dall’Associazione Abruzzo Fiera che, riprendendo e rivitalizzando un antico mercato di bestiame locale, si è trasformato in un importante appuntamento nazionale per gli operatori del settore agricolo e dell’allevamento. Tutti gli anni la Fiera di Ottobre si svolge su un’area di circa 20.000 metri quadrati registrando numerose ...

È successo in TV - 14 ottobre 2017 : Il sabato sera di Rai 1 è Celebration : Oggi per l'appuntamento con i fatti e gli eventi accaduti nel piccolo schermo facciamo un salto di soli 365 giorni. La prima rete del Servizio Pubblico, in vena di nuove leve per il sabato sera, si affida alla musica in prima serata nonostante l'ammiraglia Rai stia soffrendo sul fronte degli ascolti per via della concorrenza agguerrita che sfoggia l'artiglieria pesante con una Maria de Filippi ormai imbattibile.Il 14 ottobre 2017 va in onda ...

È successo in TV - 13 ottobre 2003 : arriva Affari Tuoi nell'access di Rai 1 (video) : E' lunedì 13 ottobre 2003, subito dopo il Tg1 delle 20 prende il via quello che è stato nominato il gioco più controverso della storia della tv nonostante il suo grande successo, Affari Tuoi più comunemente chiamato il gioco dei pacchi. All'esordio, condotto da Paolo Bonolis, davanti allo schermo ci furono 7.217.000 telespettatori pari al 26,27% di share.Lo svolgimento del gioco partiva ad ogni puntata con 20 concorrenti, ciascuno dei quali ...

È successo in TV - 12 ottobre 2005 : Loredana Lecciso lascia Al Bano (a distanza) all'Isola dei Famosi 3 (video) : Quando Al Bano venne a sapere che Loredana Lecciso lo aveva lasciato durante L'Isola dei Famosi 3 (Rai 2 - 12.10.2005) ⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕#lintervista pic.twitter.com/gIG2Tj5kA9— LALLERO (@SeeLallero) 18 gennaio 2018 "Ho un sasso nel cuore" rivela Al Bano, e l'Italia si ferma davanti alla tv. Il dramma sentimentale del cantante lasciato a distanza tramite carta stampata da Loredana Lecciso fa balzare gli ascolti alla ...

É successo in TV - 11 ottobre 2009 : Checco Zalone debutta come showman da Sanremo (Video) : In una stagione in cui Canale 5 puntò su vecchie glorie come Chi ha incastrato Peter Pan di ritorno dopo 9 anni di stop ed un Grande Fratello giunto alla decima edizione e pronto per una delle edizioni più lunghe di sempre, il boom di Zelig (diamante grezzo della rete) portò con sè il successo dei suoi pupilli, uno fra tutti è sicuramente Checco Zalone.Nato nel laboratorio del cabaret, l'attore comico esplose in quell'anno a livello ...