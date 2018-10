E' … Stoccolma …

ATP Stoccolma – Prima gioia in carriera per Tsitsipas : il greco supera Gulbis in finale : Prima vittoria di un torneo ATP in carriera per Tsitsipas: il greco trionfa nella finale di Stoccolma contro Ernests Gulbis Era solo questione di tempo, Prima o poi sarebbe arrivata. Dopo le finali perse a Barcellona e Toronto, Stefanos Tsitsipas ha vinto il primo torneo ATP della sua carriera. Il greco ha trionfato nella finalissima dell’ATP di Stoccolma superando Ernests Gulbis in due set, vinti con il punteggio di 4-6 / 4-6.L'articolo ...

ATP Stoccolma – Gulbis fa l’impresa : Isner crolla in semifinale : Ernests Gulbis firma l’impresa nella semifinale dell’ATP di Stoccolma: il tennista lettone supera Isner e stacca il pass per la finale Dopo la vittoria di Stefanos Tsitsipas su Fabio Fognini, l’ATP di Stoccolma aspettava di conoscere il suo secondo finalista. La risposta è arrivata nel pomeriggio, al termine della seconda, emozionante, semifinale del torneo svedese. Il verdetto è stato sorprendente: Ernestsz Gulbis, numero 145 del mondo, ...

ATP Stoccolma – Fognini si ferma ad un passo dalla finale : Tsitsipas si impone in due set : Fabio Fognini si ferma alle semifinali dell’ATP di Stoccolma: il tennista italiano sconfitto da Tsitsipas ad un passo dalla finalissima Niente da fare per Fabio Fognini. Il tennista italiano si ferma alla semifinale dell’ATP di Stoccolma, sconfitto dal giovane e talentuoso Stefanos Tsitsipas. Bastano 1 ora e 12 minuti al tennista greco, attualmente numero 16 del ranking ATP, per imporsi col netto punteggio di 6-3 / 6-2. Da registrare per ...

Tennis - ATP Stoccolma 2018 : niente finale per Fabio Fognini. Sconfitta in due set con il greco Tsitsipas : Fabio Fognini manca l’accesso alla finale del torneo ATP di Stoccolma. Il ligure è stato sconfitto in due set dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 16 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di gioco. E’ un inizio di primo set molto equilibrato e con i due Tennisti che tengono agevolmente i propri turni di servizio. Si arriva nell’ottavo gioco, con Tsitsipas che riesce a strappare il servizio al ...

ATP Stoccolma - Fognini batte Chung e vola in semifinale : In semifinale Fognini affronterà il il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero tre del torneo, ed il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 35 mondo.

Tennis - ATP Stoccolma 2018 : Fabio Fognini è ancora in semifinale. Il coreano Chung si ritira nel secondo set : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP di Stoccolma. Il ligure ha usufruito del ritiro del coreano Hyeon Chung, numero 27 del mondo, ad inizio secondo set. Fognini si trovava comunque avanti nel match dopo aver vinto il primo set per 7-5 e anche per 2-1 nella seconda frazione. Il nativo di Arma di Taggia ha conquistato un’altra semifinale (nona stagionale), dopo quella raggiunta due settimane fa a Tokyo, ma poi non giocata contro Del ...

Tennis - a Stoccolma e Mosca avanzano gli azzurri : Fognini e Seppi ai quarti : A Stoccolma e a Mosca avanzano i Tennisti azzurri: Fabio Fognini e Andreas Seppi si qualificano per i quarti di finale dell' Intrum Stockholm Open e della VTB Kremlin Cup. Fabio Fognini è nei quarti ...