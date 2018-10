È morto a 77 anni Gilberto Benetton | uno dei fondatori del gruppo Benetton

Gilberto Benetton - morto a 77 anni il fondatore del gruppo : È morto Gilberto Benetton. Aveva 77 anni. Era stato il fondatore del gruppo imprenditoriale. L'articolo Gilberto Benetton, morto a 77 anni il fondatore del gruppo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Battuta di caccia finisce in tragedia : è morto Marco Tosti. Aveva solo 20 anni : “Inermi e sbigottiti” : Un mese nero quello di ottobre per quanto concerne il mondo della caccia. Ancora una vittima – la terza della seconda parte del 2018 – in Italia. Non ce l’ha fatta il ventenne di Santa Rufina, Marco Tosti, esperto cacciatore, rimasto ferito sabato 20 ottobre poco prima delle 10 durante una Battuta di caccia al cinghiale a Rieti, proprio nel giorno dell’apertura della stagione della caccia, in una zona tra Santa Rufina e ...

È morto a 80 anni Wim Kok - primo ministro olandese tra il 1994 e il 2002 : È morto a 80 anni Wim Kok, primo ministro olandese tra il 1994 e il 2002, esponente del Partito del Lavoro dei Paesi Bassi che fu, secondo molti, un modello per quei leader socialdemocratici che tra la fine degli anni The post È morto a 80 anni Wim Kok, primo ministro olandese tra il 1994 e il 2002 appeared first on Il Post.

Tragedia al Gran Paradiso : morto alpinista di 29 anni : Un alpinista di 29 anni residente a Reano (To) è morto questa mattina dopo essere precipitato dalla parete del Becco Meridionale della Tribolazione, nel vallone di Piantonetto, a Locana (To), nel parco del Gran Paradiso. L'allarme è stato lanciato da un gruppo che si trovava in zona, che ha udito i richiami del compagno di cordata della vittima. La salma è stata recuperata dal Soccorso alpino e ...

APRILIA - BIMBO DI 6 ANNI SCHIACCIATO DA ARMADIO : morto/ Gioco finito male : tragedia a casa del nonno : BIMBO di 6 ANNI muore SCHIACCIATO da ARMADIO: APRILIA, travolto a casa del nonno durante lavori ristrutturazione. Ultime notizie: la tragedia nel pomeriggio, a Campoverde. (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:08:00 GMT)

Addio Alecsiei - morto a 15 anni di una grave malattia : Il ragazzino viveva a Recanati, in provincia di Macerata, ed è deceduto dopo aver combattuto per due anni contro un male.Continua a leggere

Incidente ad Oriolo di Voghera : morto centauro di 42 anni : Incidente mortale sabato pomeriggio ad Oriolo, frazione di Voghera (Pavia). Un centauro di 42 anni è morto. Nell’impatto è rimasta

Esce in moto per escursione in montagna - poi scompare : Patrik - 18 anni - ritrovato morto : Era uscito in sella alla sua motocicletta per un'escursione in montagna: ha parcheggiato il veicolo e si è inoltrato da solo in montagna. Dopo la sua scomparsa, il corpo di Patrik Bovo, ragazzo di soli 18 anni, è stato ritrovato dai vigili del fuoco e del soccorso alpino. Al momento non si sa cosa sia successo al giovane.Continua a leggere

È morto Paul Allen - co-fondatore di Microsoft. Aveva 65 anni : Il miliardario Paul Allen, che ha fondato Microsoft con Bill Gates nel 1975, è morto all'età di 65 anni. Lo ha reso noto la sorella, Jody Allen, con un comunicato. All'inizio di ottobre, il geniale ed eclettico co-fondatore di Microsoft, Aveva fatto sapere via Twitter e sul suo sito web di avere di nuovo il cancro, il linfoma non-Hodgkin che sembrava aver sconfitto nove anni prima. Some personal news: Recently, I ...

Mestre - bimbo di 4 anni morto in un canale/ Ultime notizie - una tragica fatalità? Esclusa la morte violenta : Mestre, bimbo di 4 anni morto in un canale. Ultime notizie, una tragica fatalità? Esclusa la morte violenta. Le forze dell'ordine stanno battendo l'ipotesi disgrazia(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:41:00 GMT)

Mestre. Bimbo di quattro anni trovato morto in un canale di Rione Pertini : Mestre è sotto choc. Un bambino di quattro anni è stato trovato morto venerdì sera in un canale di Rione