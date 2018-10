E' leghista il primo candidato a Mazara

Natale a 5 stelle - il prossimo film Vanzina racconterà l’italia Pentaleghista : è il primo cinepanettone politico : Lo scorso 8 luglio è scomparso Carlo Vanzina, il re dei cinepanettoni ha però lasciato in eredità un ultimo film affidato al fratello Enrico e all’amico Marco Risi. Una pellicola per certi versi rivoluzionaria per il genere perché Natale a 5 stelle, questo il titolo, racconterà l’Italia ai tempi del governo Pentaleghista. Stiamo parlando del primo “cinepanettone politico”, sulla carta già diverso dall’Italia ...