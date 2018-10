Due settimane e Donald Trump affronterà il primo giudizio popolare

Ungheria - il mistero delle riserve d’oro : decuplicate in Due settimane : Al recente risveglio delle quotazioni dell’oro potrebbe aver contribuito anche l’Ungheria, che nella prima metà di ottobre ha addirittura decuplicato le riserve aurifere.A rivelare gli...

OnePlus 6T : tutte le novità a Due settimane dal lancio : Siamo ormai vicini alla presentazione di OnePlus 6T, uno dei top di gamma più attesi di questo 2018. L’azienda cinese sarà infatti, almeno per il momento, l’ultima a presentare il suo dispositivo più aggiornato. Di leggi di più...

Rapina Lanciano - Carlo Martelli parla a Due settimane dal pestaggio : “Non metterò mai un’arma sul comodino” : “Comprare un’arma per difendermi non è nella mia cultura. Si possono avere delle accortezze come una serratura migliore o un allarme ma la sera non metterò mai un’arma sul comodino per difendermi da qualcuno”. Lo ha detto Carlo Martelli ai microfoni del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, a due settimane dal brutale pestaggio ad opera di una banda di Rapinatori subìto insieme alla moglie nella sua villa a Lanciano. “Anche ...

Indonesia - a Due settimane dallo tsunami cessano le ricerche dei dispersi. Mancano all’appello ancora 5mila persone : Sono state interrotte le ricerche dei dispersi causati dal sisma e dallo tsunami che lo scorso 1° ottobre ha devastato l’isola di Sulawesi, in Indonesia, e in particolare la città di Palu, capoluogo del Sulawesi centrale. L’ultimo bollettino ufficiale parlava di 2.065 vittime e 650 dispersi. La conta dei morti, però, potrebbe raggiungere numeri molto più pesanti: alcune case, infatti, sprofondate per la liquidazione del suolo, sono ...

Due settimane di festa per l’undicesimo compleanno di Coolicool - con tante promozioni : Lo store cinese Coolicool celebra il suo undicesimo compleanno con un evento speciale, valido da oggi e fino al 22 ottobre. L'articolo Due settimane di festa per l’undicesimo compleanno di Coolicool, con tante promozioni proviene da TuttoAndroid.

Due settimane di festa per l’undicesimo compleanno di Coolicool - con tante promozioni : Lo store cinese Coolicool celebra il suo undicesimo compleanno con un evento speciale, valido da oggi e fino al 22 ottobre. L'articolo Due settimane di festa per l’undicesimo compleanno di Coolicool, con tante promozioni proviene da TuttoAndroid.

La Jaguar Land Rover interrompe la produzione : 'Pausa di Due settimane'. Ecco cosa sta succedendo : ...7% nel Regno Unito, un crollo dovuto, scrive l' Independent , sia alle preoccupazioni per l'ambiente legate alle emissioni diesel, sia all'impatto della Brexit sull'economia britannica.

La Jaguar Land Rover interrompe la produzione : «Pausa di Due settimane». Ecco cosa sta succedendo : ...7% nel Regno Unito, un crollo dovuto, scrive l' Independent , sia alle preoccupazioni per l'ambiente legate alle emissioni diesel, sia all'impatto della Brexit sull'economia britannica.

Jaguar Land Rover - Stop di Due settimane nell'impianto di Solihull : Il gruppo Jaguar Land Rover fermerà la produzione della fabbrica inglese di Solihull per due settimane. Secondo le informazioni diffuse da Autonews.com non sono previsti esuberi e lo Stop temporaneo sarà effettivo a partire dal prossimo 22 ottobre. Nello stabilimento di Castle Bromwich, invece, sono in programma riduzioni dell'orario di lavoro tra ottobre e dicembre.Ordini in calo. Il costruttore britannico ha visto calare di quasi il 50% gli ...

Orrore dell’orco 25enne : pedofilo stupra neonato di Due settimane : Un ragazzo di 25 anni è accusato di aver stuprato e provocato gravi lesioni a un neonato. L"Orrore nel piccolo villaggio di Annalong, nella contea di Down, in Galles: qui il pedofilo si sarebbe intrufolato nella stanza del piccolo - di appena due settimane - per abusare di lui.Ad accorgersi dell"assurda violenza un parente del piccolo, che insospettito da rumori è entrato nella stanza sorprendendo il mostro. La famiglia del neonato ha contatto ...

Stupra un neonato di Due settimane : pedofilo sorvegliato 24 ore per proteggerlo dagli altri detenuti : Un uomo accusato di aver Stuprato un neonato di due settimane è stato arrestato e ora in carcere ha una protezione 24 ore su 24 dagli altri detenuti. Il bambino sta lottando per la vita...

A 25 anni violenta un neonato di Due settimane : il piccolo lotta tra la vita e la morte : Un neonato di due settimane è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica di Belfast con numerose ferite dopo essere stato violentato. Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali. Rabbia sui social: "Ci vuole la pena capitale".Continua a leggere

F1 - GP USA 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra Due settimane ad Austin : ... F1, Qualifiche, diretta Domenica 21 ottobre ore 20.10, F1, Gara, diretta ULTERIORI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARE La cronaca delle qualifiche La cronaca delle prove libere 1 La cronaca delle ...

F1 - GP USA 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra Due settimane ad Austin : Tra due settimane il Circus della Formula Uno si cimenterà ad Austin (Stati Uniti) per il 18° round del Mondiale 2018. Su uno dei tracciati più spettacolari in calendario assisteremo ad un nuovo capitolo della saga “Mercedes vs Ferrari” e “Lewis Hamilton vs Sebastian Vettel”. Il britannico, davanti nella graduatoria generale riservata ai piloti, ha nel circuito texano uno dei preferiti e pertanto può guardare con fiducia ...