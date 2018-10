Droga | arrestato narcotrafficante italiano nella Repubblica Dominicana

Arrestato 38enne trecatese : sequestrata Droga e 3.355 euro in banconote : Arrestato 38enne trecatese: sequestrato 130 grammi di cocaina e di 926 grammi di hashish e 3.355 euro di banconote. Arrestato 38enne trecatese È scattata alle 14.30 di sabato 20 ottobre l'operazione ...

Reggio Emilia - ai domiciliari per estorsione organizza un Droga party : arrestato : Nei guai un 27enne nigeriano, trovato dai carabinieri mentre faceva con amici un festino a base di marijuana. E' stato condotto in carcere

Milano - la carta di identità (falsa) con la scritta 'nubile' : arrestato il broker della Droga : Il pluripregiudicato Pietro Matranga, con l'obbligo di dimora, fermato in un controllo di routine: oltre al documento falso, aveva in casa un piccolo quantitativo di hashish

Milano - 14enne Drogata e violentata : arrestato meccanico/ Deve scontare condanna a 14 anni e 9 mesi : Un uomo di 46 anni abusava sessualmente di una ragazzina di 14 anni offrendole droga, che poi spacciava nella zona di Milano dove lavorava oltre a ricettare macchine rubate(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:23:00 GMT)

Milano : controlli antiDroga in zona Lambrate - arrestato spacciatore : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Blitz antidroga della polizia nel quartiere Lambrate, a Milano. Un 31enne di origine marocchina è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' accaduto lo scorso lunedì, ma la notizia è stata diffusa oggi. Ad eseguire l'arresto gli agen

Fermato perché parla al cellulare mentre guida - carabinieri trovano Droga : arrestato 32enne : Durante un normale servizio di controllo alla circolazione stradale predisposto nel quartiere marinaro del Capoluogo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro ...

Beccato con Droga a Palermo - arrestato dalla guardia di finanza : Un giovane di 24 anni e' stato arrestato dalla guardia di finanza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I finanzieri hanno fermato per un controllo il ragazzo, alla ...

Villacidro. Un post su facebook con Droga - arrestato un pregiudicato : I Carabinieri del NORM-Aliquota Radiobobile della Compagnia Carabinieri di Villacidro, nel corso di un mirato servizio antidroga hanno arrestato in flagranza di reato S. G., 55enne residente a ...

Faceva dito medio con Macron : arrestato per spaccio di Droga : Non si placa la polemica dopo la foto di poco tempo fa che ritraeva il presidente francese Emmanuel Macron in compagnia di due giovani ragazzi di colore delle Antille Francesi , uno dei quali mostrava ...

Modica - un chilo di Droga nei pantaloni : arrestato 37enne : Un chilo di sostanza stupefacente occultata come (sospetta) cintura da un uomo di origine turca. arrestato dalla Polizia di Stato di Modica.

Nascondeva 1 - 4 chili di Droga nell'addome - arrestato al Brennero : BOLZANO . Trasportava 1,4 kg di droga nell'intestino: lo hanno scoperto ed arrestato gli agenti del commissariato di Brennero durante un controllo sui flussi migratori nell'area di confine fra Italia ...

Arrestato per Droga un neo-militante della Lega - polemica in Campania : E' polemica in Campania per l'arresto, nell'ambito di un maxiblitz antidroga, di Bartolomeo Falco, 53 anni, ex consigliere comunale di Comiziano, Napoli,, recentemente avvicinatosi alla Lega e in ...

Leghista arrestato per Droga in Campania - l'imbarazzo del Carroccio : "Si era avvicinato a noi da pochi mesi" : Ha scatenato la polemica in Campania l'arresto, nell'ambito di un maxi blitz antidroga, di Bartolomeo Falco, ex consigliere comunale di Comiziano (Napoli), recentemente avvicinatosi alla Lega e in predicato per assumere un incarico di coordinamento nei ranghi locali del Carroccio.L'uomo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di cocaina, è finito in manette all'alba di lunedì 15 ottobre nell'ambito ...

Trovato con 84 chili di Droga - arrestato nel Catanese : Finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno arrestato un albanese di 35 anni che in casa, a Tremestieri Etneo, nascondeva 84 chili di marijuana. In particolare, i militari del Nucleo di ...