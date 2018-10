Donne e scienza | spiegati con un gioco di carte

Perché (anche) le Donne sono portate per la scienza : (foto: Getty Images) Davvero le donne sono naturalmente meno portate per le scienze dure rispetto agli uomini? È colpa della biologia, che non si cura di essere politicamente corretta? I maschi (come per esempio lo scienziato del Cern Alessandro Strumia) pos sono trovare rassicurante questa spiegazione, e forse anche alcune donne : del resto, se è scritto nel dna, possiamo smettere di preoccuparcene e fare altro. Però, come molte spiegazioni ...

"La scienza? Non è materia per Donne". La direttrice Gianotti risponde alla teoria del fisico Cern : La fisica delle particelle non sarebbe una materia adatta alle donne. Questo secondo Alessandro Strumia, fisico del Cern di Ginevra che ha provato con una serie di slide a dimostrare come le discriminazioni in campo scientifico per le donne esistano, ma siano colpa delle donne stesse. La reazione indignata del Cern non si è fatta attendere. La direttrice Fabiola Giannotti ha pubblicato un comunicato in cui condanna fermamente il collega. ...