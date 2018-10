Donnarumma | l’uscita a vuoto su Icardi scatena il web

calcioweb.eu

: @AndreaBricchi77 Oggi mi verrebbe da rispondere: l'uscita di Donnarumma ? - footuballon : @AndreaBricchi77 Oggi mi verrebbe da rispondere: l'uscita di Donnarumma ? - PierinoSuperTru : RT @Sara_Pad: se l'uscita di donnarumma l'avesse fatta handanovic ora starei dando fuoco alla città - gggiusy_ : RT @Sara_Pad: se l'uscita di donnarumma l'avesse fatta handanovic ora starei dando fuoco alla città -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Doccia fredda per il Milan che perde il derby al 92′ con un gol di Mauro. L'Inter è pazza di gioia per la vittoria che la proietta a pochi punti dalla Juventus. Sulla rete del bomber ha sicuramente grandi colpe Gigioche esce alasciando scoperto lo specchio della porta per il gol del capitano nerazzurro. Un'uscita cheha creato ironia del web e che hato commenti contro il portiere. Da "A farfalle col retino" a "Ma non era meglio di Buffon?", gli sfottò sono tantissimi.