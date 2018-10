Domenica Live | Barbara d’Urso vince | “Dati veri | non strani calcoli!”

Barbara d'Urso vs Mara Venier/ Domenica In vince ancora ma Domenica Live vola sull'onda del trash : Mara Venier porta a casa l'ennesima vittoria contro Barbara d'Urso che punta tutto sulla seconda parte di Domeniva Live tra trash e incontri epici. Ecco cosa è successo ieri(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:57:00 GMT)

Domenica Live - nuovi indizi sulla Marchesa D’Aragona : spunta l’ex marito Barone : L’argomento nel salotto di Domenica Live è di quelli già ampiamnete dibattuti, ma sul quale non si riesce a tirare una linea definitiva: la nobiltà vera o presunta di Daniela Secco D’Aragona. Alias la Marchesa, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip di quest’anno e personaggio televisivo molto noto da qualche anno a questa parte. Secondo il giornalista Signoretti: ‘La Marchesa spacciava il palazzo del marchese ...

Domenica Live : l'incontro - s - cult tra Paris Hilton e Malgioglio : L'attenzione dei social è catalizzata sull'incontro avvenuto ieri pomeriggio a Domenica Live , il salotto televisivo condotto da Barbara D'uro. La puntata ha ospitato una star internazionale, ...

Barbara D’Urso e Venier : testa a testa tra Domenica In e Domenica Live : Barbara D’Urso e Domenica Live battono di poco Mara Venier e Domenica In La sfida della Domenica è stata vinta da Barbara D’Urso e dalla sua Domenica Live. Niente da fare per Mara Venier che è riuscita comunque a portare a casa la vittoria quattro volte su sei. Sicuramente Barbara D’Urso e la sua Domenica Live sono state aiutate dalle grandi esclusive nazionali ed internazionali proposte nella giornata del 21 ottobre. Nella ...

Domenica In vs Domenica Live : Ascolti tv 21 ottobre 2018 : Nuova sfida fra Domenica In e Domenica Live. Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv di ieri, 21 ottobre 2018? La guerra fra Mara Venier e Barbara d’Urso è più accesa che mai. Le due signore della Domenica continuano a darsi battaglia senza esclusione di colpi. Se settimana scorsa, però, su Twitter l’hasthag #DomenicaIn aveva raggiunto il primato, questa Domenica è stato quello di #DomenicaLive a rimanere in testa per tutto il ...

NICK LUCIANI - EX CUGINI DI CAMPAGNA/ Le cause della lite e la nuova vita : "Faccio il muratore" (Domenica Live) : NICK LUCIANI, ospite di Barbara d'Urso ha raccontato la sua storia dopo i CUGINI di CAMPAGNA. Lui fa parte del gruppo che hanno partecipato al talk dedicato ai personaggi caduti in miseria.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 08:32:00 GMT)

Flavia Vento a Domenica Live : "Sono piena di debiti per le multe - è colpa dello Stato!" (video) : Puntata piena di rivelazioni oggi pomeriggio a Domenica Live. Nel talk riservato ai VIP alle prese con difficoltà economiche, nel parterre di ospiti era presente anche Flavia Vento per raccontare la sua vicenda. La bionda showgirl da tempo non ha più uno spazio televisivo in cui mettersi in mostra. Nel salotto di Barbara d'Urso ha rivelato di avere un grande debito enorme con lo Stato italiano.Flavia Vento ammette che la maggior parte delle ...

Domenica Live - Loredana Bertè : «Marco Mengoni mi ha copiato» : Loredana Bertè rivede un filmato del 1982 con Barbara D'Urso “M’ha copiato Mengoni”. Intervenuta a Domenica Live per presentare LiBertè, suo ultimo album, Loredana Bertè si è lasciata sfuggire, senza particolare malizia, questa frase appuntita sul vincitore di X Factor 3. Dopo aver ripercorso i momenti fondamentali della sua storia professionale e privata, Loredana è stata invitata da Barbara D’Urso a cantare Maledetto luna-park, singolo ...

Domenica Live : ospite Paris Hilton che insegna a Barbara come si fa il selfie ed incontra Cristiano Malgioglio : Alla fine, dopo giorni di annunci e grandi attese, Paris Hilton ha fatto irruzione negli studi di Domenica Live per sottoporsi a un’intervista di Barbara d’Urso. Tante moine, complimenti ed elogi reciproci: “E’ magnifico... L'articolo Domenica Live: ospite Paris Hilton che insegna a Barbara come si fa il selfie ed incontra Cristiano Malgioglio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Jasmine Carrisi/ Figlia di Al Bano e Loredana Lecciso : "mai fatto pesare la loro fama" (Domenica Live) : Jasmine Carrisi è pronta per la sua prima intervista in tv. Oggi è ospite di Domenica Live, per un faccia a faccia con Barbara d'Urso sulla sua vita da Figlia d'arte.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:49:00 GMT)

Cesara Buonamici a Domenica Live : la sorpresa di Lamberto Sposini : Domenica Live: intervista alla giornalista del Tg 5 Cesara Buonamici Prima d’Urso-intervista per Cesara Buonamici, storico volto del Tg 5. La giornalista toscana è stata ospite di Barbara d’Urso, nella puntata di Domenica Live del 21 ottobre 2018. Tra racconti e aneddoti sulla vita privata e quella professionale, Cesara ha ricevuto pure una gradita sorpresa […] L'articolo Cesara Buonamici a Domenica Live: la sorpresa di ...