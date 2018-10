«Domani scuole chiuse a Napoli» - ma è una fake news sul maltempo in Campania : Una fake news gira in queste ore in cui si annuncia che le scuole resteranno chiuse anche domani. Sono probabilmente studenti, con poca voglia di studiare, che cercano di portare a casa un altro...

Allerta meteo Calabria : scuole chiuse Domani Martedi' 23 Ottobre in diversi comuni per maltempo : Come illustrato in questo articolo, la situazione meteo volge verso un marcato peggioramento atmosferico sulla Calabria per via del vortice depressionario in azione sull'Italia centro-meridionale che...

Maltempo in Sicilia - situazione drammatica a Piazza Armerina : auto travolte - Domani scuole chiuse : Un violento nubifragio si e’ abbattuto a Piazza Armerina, nell’Ennese, con un ‘fiume’ di acqua, fango, massi e detriti ha invaso diversi quartieri. La violenza della pioggia ha fatto crollare il muro di una casa con tre persone che erano rimaste isolate nell’abitazione e che sono state salvate dai pompieri. Cinque famiglie sono state fatte evacuare per precauzione. Diverse auto sono state travolte. Una vettura ...

Nubifragi in Sicilia : situazione critica a Piazza Armerina. Domani scuole chiuse. : Come vi abbiamo raccontato in questo articolo di poco fa, ancora una volta forti temporali si sono abbattuti sulla Sicilia centro-orientale, causando danni e disagi nel pomeriggio fra le province di...

MATERA - SINDACO REVOCA DIVIETO DI BERE ACQUA POTABILE/ Ultime notizie scuole Domani aperte : "Emergenza finita" : MATERA, ACQUA non POTABILE: batteri fecali al suo interno. Ultime notizie, REVOCAta l'ordinanza: l'emergenza è cessata, da domani scuole aperte sull'intero territorio.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:08:00 GMT)

Maltempo Sardegna - allerta declassata : Domani niente scuole chiuse a Cagliari : Lezioni regolari domani in tutte le scuole del sud Sardegna. E’ l’effetto del declassamento dell’allerta nubifragi da arancione a gialla. I sindaci interessati quindi, a partire da Cagliari, non estenderanno i provvedimenti di chiusura scattati per la giornata di oggi. Riapriranno anche gli uffici pubblici, compresi quelli della Regione, e le zone verdi. L'articolo Maltempo Sardegna, allerta declassata: domani niente scuole ...

Cagliari. Allerta meteo fino alle 24 di Domani : Zedda chiude scuole - uffici e parchi cittadini : Provvedimento necessario a seguito delle indicazioni della Protezione Civile. Disposta per domani giovedì 18 ottobre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Cagliari. Viste le indicazioni ...

Domani scuole chiuse a Modica : Domani lunedi', 15 ottobre, a Modica scuole saranno chiuse solo per gli studenti. Lo annuncia il sindaco per verificare se ci sono danni per maltempo

Catania : Amministrazione sporge denunzia per diffusione comunicato falso - Domani scuole aperte : L’Amministrazione Comunale di Catania tramite l’assessore alla Protezione Civile Alessandro Porto ha depositato denunzia-querela contro ignoti, per un falso comunicato diffuso

Allerta meteo : scuole chiuse Domani Lunedi' 15 Ottobre in diversi comuni [LIVE] : La circolazione depressionaria che da giorni persiste sul Mar Ionio seguiterà a portare piogge e temporali nel corso di domani su Sicilia e Calabria. Il grosso del maltempo, per la giornata di...

