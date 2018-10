Dl Genova | Rixi | ' Ci sono i margini per inserire le norme antimafia'

Edoardo Rixi - la procura di Genova chiede 3 anni e 4 mesi per il processo 'spese pazze' : Il procuratore di Genova Francesco Pinto ha chiesto 3 anni e 4 mesi di reclusione per il processo 'spese pazze' per il leghista Edoardo Rixi , oggi viceministro di Trasporti. L'accusa di peculato per ...

"Autostrade ci rallenta". Il viceministro Rixi denuncia ritardi negli adempimenti su Genova : Ci doveva pensare Autostrade ma alla fine se ne occuperà il governo. Una battaglia senza fine quella tra l'esecutivo e la società concessionaria. Dopo che il decreto Genova è rimasto fermo per diversi giorni sul tavolo della Ragioneria dello Stato che ha faticato per trovare le coperture, adesso è in stand by la parte che riguarda quanti soldi bisognerà dare alle imprese che hanno dovuto lasciare i propri ...

Decreto Genova - Rixi (Lega) : “Nuovo ponte entro un anno? Me lo auguro vivamente. Io sono ormai come San Tommaso” : “Il nuovo ponte Morandi entro un anno o un anno e mezzo? Me lo auguro vivamente, farò tutto ciò che è in mio potere perché sia così. Ma ormai sono diventato come San Tommaso“. sono le parole pronunciate ai microfoni di Effetto Giorno, su Radio24, da Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti. “Stiamo fronteggiando temi che non sono mai stati affrontati” – continua – “Non è mai caduto ...

PONTE MORANDI - ALLARME INASCOLTATO SULLE TRAVI IN 62 OBIEZIONI/ Decreto Genova - Rixi : “Commissario subito” : Decreto Genova, coperture ok “Oggi in Quirinale”. Ultime notizie, il capoluogo ligure pronto a riemergere con l'approvazione del Decreto straordinario dopo il crollo del MORANDI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:26:00 GMT)

Ponte Morandi - Rixi (Lega) : “Ritardo decreto Genova? Colpa della Ragioneria dello Stato” - ce l’hanno dal 21 settembre” : “Ritardi sull’adozione del decreto Genova? La Colpa è della Ragioneria dello Stato. Il documento è stato inviato il 21 settembre dal Ministero. Noi abbiamo chiesto più soldi, loro forse ne vogliono mettere meno”. A dirlo il sottosegretario ai Trasporti, Edoardo Rixi, ospite a Tagadà su La7. Video La7 L'articolo Ponte Morandi, Rixi (Lega): “Ritardo decreto Genova? Colpa della Ragioneria dello Stato”, ce l’hanno ...

Ponte Genova - tensioni con M5s? Rixi (Lega) : "Noi più esperti - Toninelli stia lontanto dai plastici" : Il viceministro alle Infrastrutture spiega le ragioni delle divisioni interne al governo sulla ricostruzione dell'opera. E...

Il viceministro alle Infrastrutture Rixi sul ponte di Genova : 'Meglio per Aspi se resta da parte' : Credo che in questa fase meno Autostrade sia presente, più si tiene di lato, più convenga ad Autostrade stessa'. Lo dice il viceministro alla Infrastrutture Edoardo Rixi a 'L'Intervista' di Maria ...

Genova - Rixi a Sky tg24 : 'Vogliamo ponte nuovo - moderno e monitorato' - : A un mese dal crollo, il viceministro dei Trasporti è stato ospite dell'Intervista di Maria Latella insieme a Savina Scerni. "La città è coesa ma vogliamo tempi rapidi" ha detto la presidente del ...

Genova - Rixi : dl costruito con Regione e Comune - moderare toni : Genova, askanews, - Quello approvato dal governo per Genova in relazione al crollo del ponte Morandi "È un decreto costruito con l'aiuto delle istituzioni locali". Lo ha sottolineato il vice ministro ...

DECRETO Genova - VIA LIBERA DEL CDM/ Ultime notizie : commissario - dopo no M5s a Toti e Bucci spunta Rixi : DECRETO GENOVA atteso in Cdm: telefonata Toti-Conte. Ultime notizie, programmato incidente probatorio per il prossimo 25 settembre, nominati tre periti(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:33:00 GMT)

Rixi : "Salone di Genova occasione per reagire" : Il Salone nautico di Genova "sarà la prima grande manifestazione internazionale e l'occasione per dimostrare che il Paese sa reagire" dopo la tragedia del ponte Morandi. Lo ha detto il sottosegretario ...

Demolizione ponte Morandi a settembre/ Ultime notizie Genova - Rixi : "mix microcariche esplosive e smontaggio" : Genova, ponte Morandi Ultime notizie: caos in commissione Mit, via Ferrazza e Brencich dopo "scandalo verbale". Il viadotto sarà demolito: Autostrade ha 5 giorni di tempo per decidere come(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:47:00 GMT)

Crollo Genova - Rixi : verifiche Atlantia? Non meritano replica : Roma, 22 ago., askanews, - 'Autostrade non merita nessuna replica'. Così Edoardo Rixi, sottosegretario alle Instrastrutture, risponde ad Askanews a proposito della nota di Atlantia in cui si annuncia ...

Crollo Genova - Rixi : abbattimento moncone Morandi prima possibile : Roma, 22 ago., askanews, - Sul moncone del ponte Morandi di Genova che rischia di crollare 'non ci sono aggiornamenti delle ultime ore ma ci sono problemi e non vedo l'ora di tirarlo giù. Speriamo di ...