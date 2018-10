Disincanto rinnovato da Netflix | in arrivo nuovi episodi per la serie animata del papà de

optimaitalia

(Di lunedì 22 ottobre 2018)ha confermato l'ordine diper ladelde I Simpson, Matt Groening. Dopo il debutto lo scorso agosto, la prima stagione avrà dieci, disponibili sulla piattaforma video on demand il prossimo anno. Inoltre, sono stati confermati altri venti, in uscita in due tranche, nel 2020 e 2021.All'annuncio del rinnovo, Matt Groening ha commentato: "Siamo entusiasti di continuare questo viaggio epico con. Restate sintonizzati, la suspense aumenterà e ci saranno incredibili colpi di scena per i vostri amati protagonisti."Con, il pubblico viene trasportato nel fatiscente regno medievale di Dreamland, nato dalla mente del creatore de I Simpson e Futurama. In questo mondo, lo spettatore potrà seguire le disavventure della principessa ubriacona Bean, dell’esuberante compagno Elfo e del suo demone ...