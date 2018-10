Discovery annuncia GOLFTV | dal 1 Gennaio 2019 servizio streaming dedicato al Golf

digital-news

(Di lunedì 22 ottobre 2018)e PGA TOUR presentano, l’esclusivo brand che unirà la community dei fan deldi tutto il mondo.è il nuovodi videolive e on-demand, che verrà lanciato in tutto il mondo - al difuori degli Stati Uniti - a partire dal primosarà la destinazione unica per accedere alla più ampia scelta di contenuti del mondo del. Grazie ad un portfolio in costante crescita,proporrà - su ogni s...