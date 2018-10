Disagi per gli studenti pendolari di Venafro | il summit in Regione e la soluzione

La legge 104 dà diritto a un bonus energia per Disagio fisico : La legge 104 nasce come supporto per le persone handicappate e per i loro familiari. Un aiuto concreto fatto non solo di permessi da lavoro, riduzione del bollo auto e delle tante agevolazioni fiscali compresa l’Iva al 4% e le detrazioni al 19%, ma anche di altri privilegi. Non tutti (forse) sanno che si può richiedere anche un bonus sulla bolletta dell’energia elettrica per disagio fisico, questo per ridurre l’oneroso costo della bolletta ...

Sciopero 26 ottobre 2018 : a rischio treni - bus e metro/ Ultime notizie Roma - possibili Disagi post-nubifragio : Sciopero 26 ottobre 2018: a rischio treni, bus e metro. Ultime notizie Roma, possibili disagi a causa del nubifragio: scioperano Atac e Cotral, ecco i dettagli(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:56:00 GMT)

Roma : possibili Disagi a circolazione venerdì - sciopero sindacati base : Roma – A Roma venerdi’ 26 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale e nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Sgb, Cub, SI Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas. Nella Capitale l’agitazione interessera’ i collegamenti Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di ...

Raggi : sindaco ringrazia soccorsi e si scusa per Disagi causa maltempo : Roma – “Questa notte si e’ abbattuto su Roma un violento temporale con forti grandinate che ha causato diversi allagamenti in alcuni quartieri della Capitale, in particolare nel quadrante est. Siamo subito intervenuti con volontari, Vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia locale, e squadre del Simu e dell’Ama”. “Abbiamo prontamente riunito il Coc, Centro Operativo Comunale, per coordinare al meglio le ...

Maltempo : scuole chiuse a Pescara - sindaco si scusa per ritardo e Disagi : Pescara - "L'Amministrazione è consapevole dei disagi e si scusa con la cittadinanza e la comunità che fa riferimento a Pescara, meta di migliaia di studenti pendolari, ma la decisione di sospendere la didattica con così poco preavviso, pur sapendo che avrebbe arrecato disagio, dipende proprio dalla necessità di dover dare priorità alla sicurezza". E' quanto dichiara il sindaco del capoluogo ...

Maltempo Abruzzo : allagamenti e Disagi per piogge intense - crollo termico e neve : Un’ondata di Maltempo ha investito nelle scorse ore anche l’Abruzzo: vento e pioggia con allagamenti e disagi si registrano sulla costa. A Pescara molte strade sono impraticabili: il sindaco Marco Alessandrini ha disposto la chiusura di tutte le scuole per la giornata di oggi. disagi anche nel Teramano (Roseto degli Abruzzi, Pineto e Giulianova). Molte le richieste di soccorso giunte ai Vigili del Fuoco che sono impegnati su diversi ...

Centro sportivo chiuso «Disagi per i residenti» : I collaudi e i lavori straordinari si sono conclusi con successo, nonostante la necessità di interventi, prontamente eseguiti in economia. È stato poi sottoscritto il verbale definitivo di riconsegna ...

Il ruolo 'sociale' della stazione. Gruppo FS e rete ONDS per la lotta al Disagio : Ferrovie di Stato Italiane ed il sociale La politica di Responsabilità sociale del Gruppo FS Italiane prende le mosse nei primi anni '90 , quando si è iniziato a parlare di bilancio sociale, ma il ...

Il ruolo "sociale" della stazione. Gruppo FS e rete ONDS per la lotta al Disagio : La stazione , già centro culturale e di aggregazione, diventa il nucleo centrale per la lotta contro il disagio sociale : 18 Help Center per l'assistenza ai bisognosi, 95 mila metri quadri di spazi ...

Perché non dovresti sentirti a Disagio se ti capita di piangere al lavoro : Quand'è stata l'ultima volta che avete pianto sul posto di lavoro? Un anno fa? Lo scorso trimestre? Prima in bagno? Che lo si voglia ammettere o meno, la sensazione di essere investiti da una carica emotiva fortissima, prossima a portarci a un pianto al lavoro è molto più comune di quanto si possa pensare. Ad affrontare questo argomento è Tim Herrera, editore della rubrica settimanale Smarter Living del New York ...

Castellammare - Viadotto San Marco - domani al via i lavori. Ritornano i Disagi per gli stabiesi : Cimmino: «Continueremo a vigilare» Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Invasione di calabroni in città. In via Amato cittadini chiusi in casa Vico Equense - Ieri il World Cleanup Faito, ...

Roma : pannello bus a terra a San Basilio - Disagi per pedoni : Roma – Una comodita’ c’e’, soprattutto per chi ha qualche problema con la vista: le fermate delle linee 343 e 444 ora si consultano meglio. Battute a parte, a Roma, a San Basilio, in via Fabriano, che da via del Casale di San Basilio porta nel vicino quartiere Torraccia, o verso l’uscita 12 del Gra, tra la scuola Zaveria Cassia e la parrocchia, da circa una settimana una palina, ovvero il pannello della fermata ...

Napoli - ancora caos per la Metro : guasti su Linea 1 e 2 - Disagi e resse : caos e ressa stamattina sulla Linea 1 della Metropolitana che ha limitato le corse a Dante a causa di un guasto tecnico ai treni. La mancanza di convogli ha reso impossibile garantire il servizio per...

Incendio vicino ai binari : ritardi e Disagi per i pendolari : Incendio accanto ai binari e diagi a raffica per i pendolari lungo la tratta ferroviaria per Milano. Lunedì mattina un Incendio si è sviluppato vicino ai binari in prossimità della stazione di Milano ...